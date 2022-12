Haas wil stabiele midddenmoter worden met Magnussen en Hülkenberg

Na een seizoen zonder punten in 2021 vond het Haas F1 Team in 2022 de weg omhoog. Bij tijd en wijle konden Kevin Magnussen en Mick Schumacher mooie dingen laten zien met de VF-22, zoals een vijfde plek in de seizoensopener in Bahrein, dubbele puntenfinishes in Engeland en Oostenrijk en een bijzondere pole-position in Brazilië. De Amerikaanse formatie verzamelde 37 punten, waarmee zij boven AlphaTauri en Williams als achtste eindigde bij de constructeurs. In 2023 moet er een nieuwe stap worden gezet. Dan heeft het team met Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen twee ervaren rijders achter het stuur zitten.

“Het middenveld”, zegt teambaas Guenther Steiner over het doel voor 2023. “Om consistent aan het gevecht in het middenveld mee te doen. Het afgelopen jaar deden we het ene moment mee en het andere moment niet. Het ging op en neer. Het was een beetje een rollercoaster. Volgend seizoen moeten we in de middenmoot zitten en stabieler zijn. Ik denk dat we afgelopen jaar een stap hebben gezet ten opzichte van de jaren ervoor, maar we moeten ons blijven verbeteren. Dat is het doel. Waar we precies zullen eindigen, is moeilijk te zeggen, doordat de andere teams natuurlijk hetzelfde voor ogen hebben.”

Ondanks dat Haas er voor 2023 voor heeft gekozen om naast Magnussen nog een coureur met ervaring in te lijven, heeft Steiner heeft geen spijt van de beslissing om in 2021 met Mick Schumacher en Nikita Mazepin twee rookies in de auto te hebben. “Nee, absoluut niet. En ik zal uitleggen waarom. Twee jaar geleden zaten we in een andere situatie dan nu. Ik denk dat we er nu veel beter voor staan dan twee jaar geleden. Destijds waren we op zoek naar manieren om als team door te kunnen gaan.”

Het besluit om afscheid te nemen van Schumacher en verder te gaan met Hülkenberg is in samenspraak met motorpartner Ferrari genomen. “We zijn voortdurend met elkaar in gesprek. We proberen ze te helpen met hun junioren door ze in te zetten tijdens de vrije trainingen en werken op technisch vlak natuurlijk ook nauw samen. We hebben een zeer goede band met elkaar”, aldus Steiner. “Maar ze zijn ook erg professioneel als het over dit soort zaken gaat en zien ook heus wel wat er gaande is. We hebben ze uitgelegd welke richting we op willen en waarom. En zodoende zagen ze in dat we het met de juiste intenties deden: om beter te kunnen presteren.”

“Ik heb het al vaker gezegd maar we hebben tegenwoordig tien teams in de Formule 1 die alle tien goed zijn. Er zijn geen teams meer die coureurs in hun auto zetten voor slechts één seizoen of, zoals vroeger, een coureur laten rijden alleen maar zodat diegene wat ervaring kan opdoen. Iedereen wil progressie boeken en met het budgetplafond is dat voor iedereen ook mogelijk. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we het op rijdersvlak ook zo goed mogelijk voor elkaar hebben.”

Nico Hülkenberg bij de testsessie in Abu Dhabi. Foto: Haas F1 Team