Haas wil in Hongarije meer leren over zwakke punten auto

Na de moeilijke race in Silverstone moet Haas de weg omhoog zien te vinden op de Hungaroring. Het Amerikaanse F1-team zit er bij het kwalificeren over het algemeen er goed bij, maar kan dat niet vertalen naar een goede race. In Hongarije wil de constructeur beter begrijpen waar de problemen van de VF-23 precies liggen.

Aan de vooravond van de Grand Prix van Hongarije kijkt teambaas Guenther Steiner terug op de vorige races: "Het waren slechte races van ons, maar we moeten vooruit kijken. Dit soort dingen gebeuren in de racerij, dat soms in plaats van zelf vooruitgaan, iemand anders vooruitgaat en je zelf stil staat. Het enige wat we kunnen doen en gaan doen, is hard werken om weer vooruit te gaan. Het zal wat tijd kosten, maar we hebben al in gedachten wat we na de zomer willen doen om onze problemen op te lossen."

Voor de Italiaanse teambaas is het doel voor het weekend in Hongarije duidelijk: "We moeten meer gaan leren dan dat we nu weten. De beste manier om een raceauto te leren kennen is door hem te laten rijden. We hebben niet zoveel mogelijkheden voor testdagen, dus de vrijdagtraining moet goed voor ons zijn. We werken hard om onze problemen op te lossen en denken door te hebben wat we moeten aanpakken. We moeten blijven leren en alles wat we leren, maakt ons op de lange termijn beter."

Oplossingen komen op langere termijn

Kevin Magnussen ziet dat de auto op zaterdag competitief is, maar op zondag weer niet: "We hebben wat problemen om ook op zondag snel te zijn. Op zaterdag kunnen we met weinig brandstof er goed bij zitten, op zondag is het een ander verhaal. We werken erg hard om te onderzoeken waar het probleem ligt en komen met oplossingen. Iedereen zet zich in en werkt hard."

Teamgenoot Nico Hülkenberg verwacht dat het team op de lange termijn de problemen kan oplossen: "We werken heel hard met zijn allen. Het zal niet op de korte termijn geregeld zijn. Ik heb er vertrouwen in dat we op lange termijn het wel oplossen."