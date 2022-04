Haas voorzichtiger bij aantrekken sponsoren na Rich Energy en Uralkali

Motorsport.com onthulde vorige week dat Haas een verzoek van voormalig titelsponsor Uralkali, om het betaalde sponsorbedrag terug te storten, heeft geweigerd. Het contract tussen de beide partijen werd verscheurd na de Russische invasie in Oekraïne. Ook heeft eigenaar Dmitry Mazepin, vader van coureur Nikita Mazepin, aantoonbare banden met de Russische president Vladimir Poetin. Uralkali had 13 miljoen dollar terug willen hebben, maar Haas zoekt nu naar 8 miljoen dollar compensatie vanwege de verloren sponsorgelden.

Steiner wil inhoudelijk niet ingaan op de zaak, maar laat wel weten dat zijn team geen overhaaste beslissingen gaat nemen bij het vinden van een nieuwe sponsor. “Er is veel beweging, maar we springen niet meteen bij iemand anders aan boord”, zegt Steiner. “We nemen onze tijd, doen het op onze eigen manier en nemen dan een goede beslissing. We zitten op dit moment safe. Het heeft geen zin om iets overhaast te doen waar we misschien over zes maanden weer spijt van hebben.”

Nog voor het aantrekken van Uralkali, had Haas met Rich Energy ook al een gespannen verhouding. Na slechts veertien races werd de deal verscheurd, volgens Rich Energy CEO William Storey vanwege “slechte prestaties”. Gevraagd of de controverse rond de voormalige sponsoren gezorgd hebben voor meer voorzichtigheid, stelt Steiner: “Natuurlijk leren we daarvan.” Zelfs als er belangstelling is voor het sponsoren van Haas, wil Steiner de tijd nemen om de zaken goed af te handelen voordat er iets ontstaat. “We wachten op de beste aanbieding, maar het is een combinatie van verschillende factoren”, aldus Steiner.

“Het gaat om het beste aanbod, de beste sponsor. Het gaat niet alleen om de deal die je vandaag sluit en over zes maanden betreurt. Soms trap je in de val om het binnen twee weken gedaan te krijgen. Het is beter om af te wachten en met de juiste mensen te praten. Als iemand wacht, dan kunnen ze ook geduld hebben. Als de deal niet goed genoeg, dan doen we het zeker niet. We hebben er net weer een kleinere sponsor bij. Er zit schot in de zaak, maar het moet de juiste partij zijn.”