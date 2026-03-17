Haas verrast opnieuw in China: "Red Bull op eigen kracht verslagen"

Haas F1 Team is goed uit de startblokken gekomen tijdens het Formule 1-seizoen 2026. In de eerste race onder het nieuwe reglement kwam Oliver Bearman al tot een sterke zevende plaats, waarna hij in de kwalificatie voor de Grand Prix van China doordrong tot Q3. Vanaf de tiende startpositie knokte de jonge Brit zich knap naar de vijfde plaats, met alleen de coureurs van Mercedes en Ferrari voor hem.

Met de vijfde plaats profiteerde Haas optimaal van de problemen die McLaren tegenkwam in China. Daar is teambaas Ayao Komatsu zich van bewust, al benadrukt hij ook dat Red Bull Racing op eigen kracht is verslagen. "Het is ongelooflijk. Ik heb altijd gezegd dat we ons op de basis moeten focussen en alles moeten maximaliseren", vertelde hij na de race aan Motorsport.com.

"In het begin van het seizoen zou betrouwbaarheid een probleem kunnen zijn, dus we moeten er gewoon staan. We kunnen de drie of vier topteams nu niet verslaan. Nou ja, vandaag hebben we Red Bull op eigen kracht verslagen, dus waren we vandaag het vierde snelste team, wat ongelooflijk is. Het ongelukkige voor McLaren was dat zij niet konden racen. Wij waren er om daarvan te profiteren, dus we hebben alles gemaximaliseerd. Ik ben gewoon ontzettend blij."

Teambaas Ayao Komatsu put veel hoop uit de race pace van Haas in China. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Het opvallendste van de race van Bearman in China was misschien wel dat hij Max Verstappen rondenlang op zo'n 2,5 seconden achter hem hield. Enerzijds zei dat veel over de problemen die Red Bull ervoer in Shanghai, maar dat zei ook veel over de verrassend goede race pace van Haas.

"Toen ik naar VT1 keek, zag Red Bull er niet geweldig uit", erkende Komatsu. "Maar op basis van de sprintrace wist ik niet zeker of we echt de snelheid hadden om met Red Bull te vechten of niet. Maar een sprintrace is een sprintrace, toch? Die is vrij kort. Hoe dan ook, we hadden [op zondag] een degelijk tempo en onze coureurs hebben het heel goed gemanaged."

Een complete verrassing is de racepace van Haas niet, want tijdens de wintertest liet de VF-26 al bemoedigende tekenen zien. Het Amerikaanse team werd samen met Alpine zelfs aangewezen als de leidende teams in de middenmoot, een status die in de eerste twee Grands Prix bevestigd werd.

Zonder spin van Esteban Ocon was een dubbele puntenfinish mogelijk in China. Foto door: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

In Australië kwamen Racing Bulls en Audi nog dicht in de buurt van Haas en Alpine, maar in Shanghai waren ze een stuk sterker dan hun directe concurrenten. Liam Lawson, de naaste concurrent van de teams die in Melbourne nog sterk voor de dag kwamen, eindigde op meer dan twintig seconden van Bearman en leidende Alpine-coureur Pierre Gasly.

"Om eerlijk te zijn ziet dit er zelfs beter uit dan in Bahrein. Na de test in Bahrein dacht ik niet dat we Red Bull überhaupt konden uitdagen en ook Alpine zag er erg snel uit", aldus Komatsu. "Opnieuw heeft Gasly bewezen dat zij snel zijn, maar wij hebben hen op eigen kracht verslagen. Het is gewoon geweldig hoe zo’n team werkt. We hebben alles heel, heel goed uitgevoerd, behalve de pitstop van Esteban."

Als Ocon na zijn pitstop niet in aanraking was gekomen met Franco Colapinto, was een dubbele puntenfinish zelfs mogelijk volgens Komatsu. Desondanks is de seizoensstart van Haas sterk met zeventien punten in de eerste twee raceweekenden. Dat is vooralsnog goed voor de vierde plaats bij de constructeurs, vlak achter McLaren en nog voor Red Bull.