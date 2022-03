Mogelijk langere testdagen voor Haas na vertraagde start F1-test

Door een technisch probleem met een vliegtuig in Turkije kwam de vracht van Haas pas dinsdagavond aan op het Bahrain International Circuit. Hierdoor kon de VF-22 donderdag pas aan het begin van de middagsessie voor het eerst de baan opkomen. In een poging om wat van de verloren tijd terug te krijgen, vroeg Haas toestemming aan de andere F1-teams om zondag te mogen rijden. Volgens teambaas Guenther Steiner ging McLaren daar niet mee akkoord, al waren er naar verluidt meer formaties tegen. De andere teams stelden voor om Haas de vier verloren uren op vrijdag en zaterdag te laten inhalen, na afloop van de collectieve test.

"We moeten nu elke dag een beetje goedmaken en dat moet aan het einde van de dag gebeuren", zegt Steiner. "Op zondag mogen we niet rijden. In de reglementen staat dat het tijdens drie opeenvolgende dagen moet gebeuren. Om dat wel te kunnen doen moesten de teams er unaniem mee in stemmen. Voor zover ik heb begrepen stemde één team tegen en dat was McLaren."

"Het is niet eerlijk"

Haas is op donderdag niet langer doorgegaan. Dit betekent dat alleen de vrijdag- en zaterdagavond nog over zijn. Steiner heeft zich echter nog niet neergelegd bij het besluit om de Amerikaanse stal niet op zondag te laten testen. Hij wil nog eens in gesprek met de andere teams. Volgens de Italiaan is het niet eerlijk dat Haas gestraft wordt voor iets wat buiten haar macht lag.

"Wij zijn [buiten onze eigen schuld] in deze beroerde situatie terechtgekomen en hebben keihard gewerkt om er het beste van te maken. Maar door ons alleen in de avond extra te laten rijden, worden we weer gestraft", stelt Steiner. "Een aantal van onze jongens heeft dertig uur achter elkaar gewerkt. Ik vind het niet eerlijk om ze weer te vragen 's nachts door te werken. Wij hebben verder geen voordeel van het testen op zondag. Het gaat ons er puur om dat we een halve dag extra krijgen. Wij gaan het nog verder uitzoeken."

Wat extra tijd zou Haas overigens niet ongelegen komen, nadat het tijdens de openingstest in Barcelona van alle teams de minste ronden aflegde. Het zou Mick Schumacher en de teruggekeerde Kevin Magnussen de kans geven om nog wat extra meters te maken voor de start van het nieuwe seizoen in Bahrein volgend weekend. Haas-reservecoureur Pietro Fittipaldi reed donderdag een halve dag in Bahrein, maar geeft het stuur voor de rest van de test over aan Schumacher en Magnussen. Zij zullen op zowel vrijdag als zaterdag een halve dag afwerken.