Kevin Magnussen keerde begin 2022 voor meerdere jaren terug naar Haas en dus staat vast dat de Deen ook volgend Formule 1-seizoen voor de renstal rijdt. Mick Schumacher is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Amerikaanse formatie, maar het is allerminst zeker dat de Duitser ook in 2023 actief is bij de equipe. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat Daniel Ricciardo McLaren na 2022 verlaat. Daarmee is er een aantrekkelijke Grand Prix-winnaar vrijgekomen. Guenther Steiner vindt het echter verkeerd om nu al aannames te doen over wie het tweede zitje invult volgend jaar.

"We weten inmiddels wie er beschikbaar zijn. Als je me in de komende vijftien minuten vraagt of ik met deze en deze coureur heb gesproken, dan zeg ik ongetwijfeld ja of nee", aldus de Italiaan. "Ik praat met iedereen. We zien wel wat we gaan doen. Iedereen gaat ervan uit dat Mick er volgend jaar niet meer bij is, ook dat is niet waar. Alles ligt nog open. We hebben nog geen beslissing genomen over wat we in 2023 gaan doen. Natuurlijk zijn we aan het praten en informeren we her en der. Dat is mijn taak voor het team en mijn plicht tegenover de eigenaar van het team."

Wie gaat het worden in 2023?

Steiner bevestigt dat Gene Haas op Zandvoort en Monza van de partij is. Dat geeft hem de kans om gesprekken bij te wonen en mogelijke opties voor 2023 te bespreken. De teambaas laat weten dat Haas - mocht Schumacher vertrekken - niet op zoek gaat naar een rookie, daarnaast is het ook niet afhankelijk van een coureur met financiële steun. Steiner zegt opnieuw dat Ferrari niet bepaalt wie er naast Magnussen plaatsneemt.

Ricciardo heeft weinig opties voor volgend jaar. Die gaf al aan liever een sabbatical te nemen in plaats van te racen in een andere klasse. Steiner heeft een aantal weken geleden contact gehad met de Australiër, maar dat was meer om op de hoogte te blijven van wat er allemaal gebeurt: "Net als andere teambazen doen." Hij vindt het echter verkeerd om te denken dat Haas meteen voor Ricciardo gaat, puur omdat hij beschikbaar is. "Iedereen denkt nu dat we hem nemen, maar misschien willen wij Daniel wel niet", vervolgt hij. "Waarom denk je dat hij McLaren verlaat? We moeten voorzichtig zijn. Het gaat niet alleen om wat wij gedaan hebben, maar ook om wat we kunnen doen."

Haas bevestigde onlangs dat Ferarri-reservecoureur Antonio Giovinazzi op Monza en in Austin de eerste vrije trainingen voor zijn rekening neemt. Steiner zegt dat dit een onderdeel is van de Ferrari-deal. Daarnaast staat de oud-Alfa Romeo-coureur ook op Haas' lijst voor 2023, waar ook Schumacher nog onderdeel van is. De Duitser scoorde op Silverstone zijn eerste punten en deed op de Red Bull Ring een week later ook uitstekend werk door zesde te worden. Steiner is tevreden: "Geef ons een goed resultaat en meer hoeven we niet te zeggen. Hij weet het. Ik hoef het hem niet te vertellen. Hij is coureur, weet wat 'ie moet doen en wat iedereen in het team moet doen: presteren en je werk doen."