Haas introduceerde tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten een hoop nieuwe zaken op de VF-23 in de hoop een stap te maken. De Amerikaanse formatie nam de beslissing om de filosofie van Red Bull Racing te volgen en voor het downwash-concept te gaan. De nieuwe specificatie levert nog niet op waar Haas op hoopte. Kevin Magnussen is wel iets gelukkiger met de nieuwe onderdelen en racet in Las Vegas met de nieuwste specificatie, terwijl Haas voor Nico Hülkenberg de 'oude' auto in elkaar schroeft voor het treffen in de gokstad.

"De belangrijkste reden is dat Nico voelt dat het oude pakket beter bij hem past, terwijl dit bij Kevin juist andersom is. We kiezen ervoor te geven wat ze willen. Er staan nog twee races op de planning en we hebben niets te verliezen. Dus we doen wat we kunnen. We kunnen het hebben over het verzamelen van data, maar we hebben genoeg data. Het is een beslissing die vooral gebaseerd is op wat we de coureur fijn vindt. Het plaatst ze in een comfortabele positie en hopelijk worden ze blij van de auto die ze krijgen."

"We leren wat niet werkt, maar dat het opgelost moet worden staat vast", zei de Italiaan eerder al tegenover Motorsport.com in Brazilië. "We weten wat we aerodynamisch gezien nodig hebben, maar logischerwijs moet dit nog ontwikkeld worden. In de windtunnel gaan we hopelijk de goede kant op. Voor volgend jaar gaan we het oplossen. We leren nog steeds over hoe we kunnen koelen met de velgen bijvoorbeeld. Op dit moment is de oververhitting van het karkas geen probleem meer. Het gaat nu om het glijden dat ervoor zorgt dat het oppervlak te snel te heet wordt. Je leert beetje bij beetje, maar we kunnen niet blijven leren. We moeten resultaten hebben als ik eerlijk ben. We doen in ieder geval wel iets. De andere wagen werkte überhaupt niet."

De chef meldde dat het bandenprobleem ook in Brazilië nog duidelijk zichtbaar was en dat in het derde F1-weekend met het nieuwe pakket. Hülkenberg werd twaalfde, nadat zijn auto tijdens de rode vlag vanwege opgelopen schade door de startcrash gerepareerd moest worden. "Nico worstelde zo erg", ging Steiner verder. "Dit gaat puur om managen en niet meer om racen. Dit is een patroon dat we het hele jaar al zien. Het gaat niet alleen om de achterbanden, maar om alle banden. De slijtage is zo hoog. We kunnen ze maar niet in leven houden. Maar kijk ook naar Mercedes? Wat is het toch dat sommige auto's het goed en sommige het slecht doen? Aston Martin was goed, maar Ferrari liep ook tegen slijtage aan."