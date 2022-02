Haas kent turbulente F1-test: Maar we zijn niet het traagste team

Het Haas F1 Team reed van alle teams het minst aantal rondjes in Barcelona en bleef steken op 160 kilometer. Op de eerste en derde testdag werd de Amerikaanse formatie getroffen door malheur, waaronder een olielek door een probleem met de Ferrari-krachtbron. Op de tweede dag liep het een stuk beter bij Haas, wat teambaas Guenther Steiner optimistisch maakt.

"We hebben weinig meters kunnen maken", zegt Steiner exclusief tegen Motorsport.com. "Een paar problemen hinderden ons op de eerste dag, het waren kleine dingen met vervelende gevolgen. Een deel was te wijten aan de vloer. Maar in de ochtend werden we al geteisterd door een probleem met de brandstofpomp. Het was een interne lekkage in de brandstoftank, de druk was niet goed. Daarna lekte de koelleiding van de accu lichtjes, vervolgens verloren we daar druk. De accu konden we toen niet laten draaien, want dan is er een kans dat je hem doorbrandt. De tweede dag verliep beter. We hebben die dag veel geleerd. Dat geeft me goede hoop. Een normale dag geeft snel vooruitgang."

Op de laatste dag werd de Haas VF-22 getroffen door een olielek, waarna de renstal besloot de power unit te repareren. "Bij het terugzetten van de motor bleek het lek nóg groter. Dat was het einde van onze dag. Conclusie: de tweede dag verliep goed, de rest was niet geweldig." Volgens Steiner hadden de monteurs ook meer tijd nodig met de nieuwe auto, hierdoor liep alles nog meer vertraging op. "Dit zijn zeer gecompliceerde bolides. Het is voor de monteurs lastig om alles voor de eerste keer uit de auto te halen. Het kost meer tijd om te kijken wat het precies is en hoe je het kan oplossen. De jongens waren namelijk drie jaar aan dezelfde auto gewend. Nu was alles nieuw."

De hobbelende F1-auto's

Porpoising was hét woord gedurende de driedaagse shakedown in Barcelona, ook Haas ontkwam niet aan dit fenomeen. Op de geplande filmdag twee dagen voor de start van de eerste F1-test, kwam het team erachter dat de VF-22 nogal hobbelde. Omdat het team hier op tijd achter kwam, konden engineers voor de start van de test al aan de slag met het probleem.

"Net als ieder ander moeten we meer over de vloer leren wat betreft porpoising. Ik denk dat iedereen dit uiteindelijk wel te boven komt. F1-teams spelen hier normaal gesproken goed op in. Tijdens onze filmdag liepen wij tegen dit probleem aan, nog diezelfde avond waren onze mensen in de windtunnel er al mee bezig. De aerodynamica-specialisten zaten er bovenop. Hierdoor konden we de druk er wat afhalen", vervolgt Steiner, die ook weinig negatieve feedback kreeg op de nieuwe 18-inch Pirelli-banden. "Dat is een goed teken. Geen bericht is goed bericht, helemaal wat betreft de banden. De slijtage is goed, al heeft niemand nog het achterste van de tong laten zien. Het is dus te vroeg om al te jubelen."

Ondanks het weinige rijden vertrouwt Steiner erop dat Haas niet achteraan het veld bungelt komend seizoen. "Geen enkel team weet waar het staat. Het rapste team zijn we waarschijnlijk niet, maar ik denk ook niet dat we het traagste zijn", stelt Steiner, die aangeeft dat het ontwerpteam van de VF-22 onder leiding van Simone Resta weer nauwer kan samenwerken. "Deze gasten zijn bijna een jaar alleen geweest. Aan de 2021-auto hoefde weinig te gebeuren, dat was niet nodig. Ik denk dat de band dit jaar een stuk sterker wordt. Deze jongens moeten de auto verbeteren, ze werken nu echt direct aan de auto. Afgelopen jaar werkten zij aan een project en ging het team alleen maar racen."