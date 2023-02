Bij het fotomoment voor de pitbox van het Amerikaanse team waren coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg aanwezig. Ook Haas-teambaas Guenther Steiner was present, net als reserverijder Pietro Fittipaldi. De vaste rijders trokken het doek van de nieuwe VF-23 en deden dat samen met een fan van het team, die verbonden is aan MoneyGram. Dat is de nieuwe hoofdsponsor van de formatie.

Het Haas F1 Team was eind januari het eerste team dat de nieuwe livery onthulde. Het bleef destijds bij een paar renders op een ouder model van de wagen. Woensdag deelde het team de eerste rijdende beelden van de VF-23, eerder deze maand geschoten op het circuit van Silverstone. Daarna werd het hele spul naar Bahrein vervoerd, waar donderdagmorgen de eerste van in totaal drie testdagen begint.

Het licht springt donderdagmorgen om 8.00 uur op groen, Nico Hülkenberg neemt dan de ochtendsessie bij Haas voor zijn rekening. Na de lunch neemt Kevin Magnussen het stuur over.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Nico Hulkenberg, Haas F1 Team en een gast onthullen de Haas VF-23 1 / 4 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, een gast en Kevin Magnussen, Haas F1 Team, naast de Haas VF-23. 2 / 4 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, Pietro Fittipaldi, Haas F1 reservecoureur en Kevin Magnussen, Haas F1 Team poseren met de Haas VF-23. 3 / 4 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, Pietro Fittipaldi, Haas F1-reservecoureur, Guenther Steiner, Haas F1-teambaas en Kevin Magnussen, Haas F1 Team poseren achter de Haas VF-23 4 / 4 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images