Steiner maakt zich geen zorgen om strafpuntenverzamelaar Mazepin

Mazepin heeft gedurende zijn tijd in de Formule 2 behoorlijk wat straffen aan de broek gekregen. Zo kreeg hij in 2019 liefst vier strafpunten in één keer voor het veroorzaken van een zware startcrash in Sochi - terwijl in de Formule 1 drie strafpunten als maximum wordt gehanteerd - bovenop een gridstraf van vijftien plaatsen. En vorig jaar kostte een straf hem nog een overwinning op het circuit Spa. Hij ontving in 2020 in totaal elf strafpunten, waarmee hij slechts één punt verwijderd was van een race schorsing.

Steiner maakt geen zorgen om wildebras Mazepin. “Ik ben het wel gewend om met de coureurs naar de stewards te gaan. Dus wat dat aangaat, verandert er niet zoveel!”, reageert hij lachend op een vraag van Motorsport.com. “Het klopt dat hij er een paar heeft gekregen [strafpunten], maar hij is ook nog bezig volwassen te worden", vervolgt hij op serieuze toon. "Nu hij ouder wordt, zal hij begrijpen dat hij een verantwoordelijkheid heeft naar het hele team.” Steiner trekt een parallel met voormalig Haas-coureur Kevin Magnussen. “We hebben dit in het begin ook gehad met Kevin. Hij was ook altijd de ‘bad guy’. Maar aan het einde was hij degene met de minste strafpunten. Ik heb goede hoop dat het met Nikita ook zo zal gaan.”

Mazepin zelf zegt niet bang te zijn voor strafpunten. “Het is niet iets waar ik vrees voor heb, want ik heb er vertrouwen in dat het niet zover gaat komen", laat de Rus aan onder andere Motorsport.com weten. "Ik steek veel tijd in het bestuderen van de regels om te begrijpen waar de grens ligt. Een van de grootste coureurs aller tijden zei ooit: als je niet langer voor een gat gaat, ben je niet langer een racer. En volgens mij is dat op iedere coureur in de Formule 1 van toepassing, want om hier te komen moet je bereid zijn om elke kans die zich voordoet te grijpen. Want als jij het niet doet, doet iemand anders het wel.”

“Soms ga je over die grens, maar het is niet aan mij om daar een oordeel over te vellen maar aan de stewards", gaat Mazepin verder. "Iedereen heeft zo zijn eigen taak in de Formule 1 en ik ben geen steward. Ik heb respect voor hun correcte beslissingen wat betreft sommige acties. Maar ik ben ervan overtuigd dat je op dit vlak weinig van mij zal zien in de Formule 1 de komende jaren, want je hebt hier een heel andere rijstijl nodig als je voor het kampioenschap wil vechten, of verder naar achteren in het veld in een gevecht bent verwikkeld.”