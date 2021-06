Steiner bagatelliseert spanningen tussen Schumacher en Mazepin

Mick Schumacher was na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan woedend op Nikita Mazepin. In de sprint naar de finish week de Rus op het lange rechte stuk plots van zijn lijn af op het moment dat zijn Duitse teamgenoot hem in wilde halen. Schumacher reageerde woest over de boordradio, maar met een goed gesprek achter gesloten deuren werd de boel door het team van Haas al snel gesust. Daarmee is de vrede tussen beide teamgenoten weer hersteld, al liet Mazepin in de aanloop naar de Franse Grand Prix wel optekenen dat Schumacher in de komende Formule 1-duels geen rode loper hoeft te verwachten van de Rus.

De spanningen tussen de beide Haas-coureurs blijven daarmee de gemoederen bezighouden, maar volgens teambaas Guenther Steiner valt het allemaal wel mee: “Ik weet niet hoeveel invloed het gaat hebben op de toekomst. Ik heb geen glazen bol”, vertelde Steiner. “Maar ik denk dat we het allemaal iets te veel opblazen. Dat de media het te veel uit proportie trekt.”

“Ik vond het niet zo erg als jullie het laten lijken”, blikt Steiner terug op de verdedigende actie van Mazepin in Baku. “Dit is normaal en het gebeurt. Op zo’n moment vechten onze jongens namelijk tegen elkaar. Als het met iemand anders was gebeurd en niet met de teamgenoot had dit niet zo’n verhaal opgeleverd. Op dit moment, waar we nu staan, vechten ze echter vooral tegen elkaar omdat onze auto te langzaam is om het tegen anderen op te nemen.”

Positieve kant aan rivaliteit

Hoewel Steiner een goed gesprek heeft gevoerd met zijn coureurs, zegt de teambaas dat de verantwoordelijkheid volledig bij de twee rookies ligt: ‘Hoe moet ik ze aan de lijn houden als ze op de baan zijn? Ze zijn allebei jong en hebben allebei een ego, maar ze willen allebei sterk overkomen. De toekomst kan ons alleen maar leren wat er zal gebeuren. Ik bestuur die auto niet, maar ik denk dat we een afspraak hebben gemaakt. Dat we gewoon door blijven gaan en dat zoiets niet weer gebeurt. Kan ik honderd procent garanderen dat het niet weer gebeurt? Absoluut niet, het zijn coureurs, het zijn competitief ingestelde mensen en er zullen nog incidenten gaan volgen en we zullen er dan opnieuw mee dealen. Anders wordt het ook maar saai, maar ik hoop dat ze hier wel hun lesje van hebben geleerd.”

Steiner ziet het als iets positiefs dat beide Haas-rijders elkaar op de baan zo nu en dan in de haren vliegen, zeker omdat de beide VF-21’s steevast achteraan het veld rijden: “Ze hebben nu tenminste een doel voor ogen. Anders zouden ze maar wat rondjes rijden, dat werkt ook niet stimulerend en haalt niet het beste in ze naar boven. Natuurlijk moet ik ze ook uitleggen dat als het verkeerd gaat, dat niet bijdraagt aan de situatie. Maar het ging gelukkig niet verkeerd, en dat is dat.”