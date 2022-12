Haas-teambaas Steiner: "Vorm in F1-seizoen 2022 was een mysterie"

Haas kende in 2021 een teleurstellend Formule 1-seizoen, waarin geen punt werd gescoord. In 2022 liep het een stuk beter. Kevin Magnussen scoorde bij zijn terugkeer meteen een vijfde plek in Bahrein en pakte later in Brazilië de pole-position. De tien punten in Sakhir wekten de suggestie dat de Amerikaanse formatie zich met het gevecht in het middenveld zou gaan bemoeien. Het werd echter een wisselvallig jaar. Haas-teambaas Guenther Steiner bestempelde 2022 dan ook als een achtbaan. De Italiaan was voorzichtig over de kansen na het resultaat in Bahrein, maar werd wel verrast door de dip die een aantal races later volgde. "Ik had die terugval zeker niet verwacht", zegt Steiner tegen Motorsport.com. "In Australië werkten we een beroerde race af. Ik had die dip na de eerste twee Grands Prix niet zien aankomen, maar het gebeurde wel. We wilden terugslaan, maar dat kostte tijd. Toen kwamen Silverstone en Oostenrijk. Die races waren goed. Het werd allemaal onvoorspelbaar."

Haas bracht tijdens het seizoen slechts één grote update. Dat deden de Amerikanen tijdens de Grand Prix van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop. Toch kon het zich in de tweede seizoenshelft geregeld meten met formaties die meer doorontwikkelden. De sterkste weekenden beleefde het team echter voor die tijd al in Spielberg en Silverstone. Daar scoorde Haas dubbele punten. Die resultaten werden dus gepakt voor de upgrade. Magnussen en Mick Schumacher worstelden vervolgens met de aangepaste VF-22, want na de GP in Oostenrijk werden er nog maar drie punten gescoord. In Austin werd Magnussen negende en in Brazilië werd hij achtste in de sprintrace.

"Zonder update waren we zeer snel in Oostenrijk en Silverstone. Het blijft allemaal een mysterie", gaat Steiner verder. "Na het brengen van nieuwe onderdelen waren we niet snel en ineens weer wel. Het was een raadsel. Ik durf niet te zeggen dat we helemaal weten waar het aan ligt. Het is meer een combinatie van factoren. Na de launch van de auto vonden we het lastig om nog meer performance te vinden en soms was de progressie zo klein dat het geen zin had om wijzigingen door te voeren."

Video: Het hoogtepunt van Haas was de pole-position in Brazilië