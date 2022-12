Begin 2022 verloor het Formule 1-team van Haas door de Russische invasie in Oekraïne met Uralkali een belangrijke geldschieter. Dit betekende dat de Amerikaanse formatie goed op de centen moest letten. De teruggehaalde Kevin Magnussen zorgde voor een droomstart door punten te pakken in de seizoensopener in Bahrein. Tot aan de zomer bleef Haas punten scoren. Lang stelde Haas updates uit, maar in Hongarije kwam de eerste grote. Deze bracht echter niet het gewenste effect. Daarna kwam de klad erin en viel de renstal steeds verder terug.

Met MoneyGram als titelsponsor - en dus meer geld - heeft Haas-teambaas Guenther Steiner alle vertrouwen in een sterk 2023. "We zaten dit jaar dicht tegen het budgetplafond aan, maar we presteerden vervolgens niet zoals een aantal andere teams. Dat kwam niet door geld, maar meer door ons startpunt. In 2020 besloten we alles aan de kant te leggen. In 2021 begonnen we aan de auto van 2022, maar je kan niet met een relatief nieuw team meteen vanaf dag één perfect samenwerken", waarmee Steiner op de komst van een aantal nieuwe personeelsleden doelt. "Het kostte even wat meer tijd. Begin dit jaar waren we best sterk. Daarna ontbrak er iets. Het ging wat op en neer. De Formule 1 is wat dat betreft erg lastig. We zijn er intussen achter gekomen waarom het zo verliep."

Geld is inmiddels geen probleem meer bij Haas. "Volgend F1-seizoen bereiken we de limiet van het budgetplafond. Ik vertrouw erop dat we op technisch vlak een stap gaan maken, maar ook als team", vervolgt de Italiaan, die de samenwerking met MoneyGram als een grote bonus ziet. "Nu kunnen we doen wat andere teams ook doen. Ik denk niet dat alleen wij, maar iedereen in 2023 tegen de limiet aan zit. Het gaat dan niet meer om geld, maar om talent. Hopelijk hebben wij genoeg talent in huis om stappen te maken."

Haas finishte afgelopen F1-seizoen als achtste bij de constructeurs. Met 37 punten was de formatie AlphaTauri en Williams te snel af.