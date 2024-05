Haas-teambaas heeft alles geprobeerd om Hülkenberg te behouden

Nico Hülkenberg prijst de kersverse teambaas van het team van Haas. “Hij doet het goed. Hij werd aan het begin van het jaar als nieuwe teambaas in het diepe gegooid. Uit het niets”, vertelt Hulkenberg over de plotselinge aanstelling van Komatsu, nadat teameigenaar Gene Haas geen vertrouwen meer had in Günther Steiner. “In februari had hij voor het eerst in zijn leven een rijderscontract in zijn handen. Dat is ook speciaal, en er zijn een paar dingen die je eerst moet weten en zien.”

Twee weken geleden maakte de Duitse coureur bekend dat hij het Amerikaanse team verlaat om zich te binden aan het nieuwe F1-project van Audi. Volgens Hülkenberg heeft de teambaas er alles aan gedaan om daar een stokje voor te steken. “Tot aan de bekendmaking [van het vertrek naar Audi], was het geweldig samenwerken. Ook op het gebied van coördinatie. Ik heb het een paar weken geleden open met hem besproken. Dat er een goede dynamiek was en een keuze eerder vroeger dan later gemaakt zou worden. Hij heeft gevochten, hij heeft alles gegeven. De beslissing was niet vanzelfsprekend voor mij. Ik had er al over nagedacht. Haas is het team dat mijn comeback mogelijk heeft gemaakt. Maar aan het einde van de dag was Audi vanuit sportief oogpunt beter voor mij persoonlijk.”

Hülkenberg verwacht gelijke behandeling

Ondanks dat Hulkenberg de overstap maakt richting een rivaal, verwacht de Duitser over hetzelfde materiaal als zijn teamgenoot Kevin Magnussen te beschikken. Gevraagd of Magnussen prioriteit zal krijgen op upgradepaketten, antwoordt de Duitser: “Ik denk het niet. Ik denk dat we gelijk blijven. Het team en ik hebben als doel om het seizoen zo succesvol mogelijk af te sluiten. We willen alle andere middenveldteams verslaan, en ik denk niet eens dat dat zo onrealistisch is, gezien onze vorm in Miami. We zullen als team zijnde de juiste kant op blijven gaan.”

Wel realiseert de 36-jarige coureur dat hij op zekere hoogte buitengesloten wordt van de ontwikkeling van het volgende strijdwapen. “Zeker weten, op een bepaald punt. Over twee, drie, vier maanden, denk ik. Volgend jaar zullen de auto’s niet heel radicaal veranderen, dus er zullen geen grote geheimen zijn die ik mee kan nemen. Daar ben ik relaxed over”, aldus de coureur uit Emmerik.