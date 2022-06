Haas stelt upgrade mogelijk uit naar Grand Prix van Hongarije

Er wordt dit jaar met een compleet nieuwe auto gereden in de Formule 1 en daardoor is er veel ruimte voor ontwikkeling. De meeste teams nemen aan de lopende band updates mee naar het circuit, maar Haas gooit het over een andere boeg. De formatie van de Amerikaans entrepreneur Gene Haas geeft er de voorkeur aan de nieuwe auto eerst grondig te leren kennen, alvorens veranderingen aan te brengen. Het team was van plan om in Frankrijk pas de eerste upgrade te introduceren, maar zoals het nu lijkt wordt het één race later in Hongarije. Bij de laatste wedstrijd voor de zomerstop dus.

“Ik heb steeds Frankrijk gezegd maar het wordt misschien Hongarije”, laat teambaas Guenther Steiner in de paddock van het Circuit Gilles Villeneuve aan onder andere Motorsport.com weten. “Dat komt omdat we eerst nog iets anders wilden checken in de windtunnel. Maar we zijn nu volle bak aan het produceren om de upgrade voor Hongarije klaar te hebben. Daar mikken we op.” Op de vraag van Motorsport.com of de upgrade een grote stap kan opleveren, antwoordt Steiner: “Het wordt visueel een grote stap en hopelijk ook qua performance. Ik hoop vooral dat laatste, want het maakt me eigenlijk niet zoveel uit hoe een auto eruit ziet. Maar goed, je zal zeker een verschil zien.”

Geen upgrades meer in 2022

De upgrade die vlak voor de zomerstop moet arriveren, zal tevens de laatste van Haas in 2022 zijn. “Ja”, antwoordt Steiner droogjes op de vraag of er al een besluit is genomen over verdere updates dit jaar. Om vervolgens de beslissing uit de doeken te doen: “Er komen verder geen upgrades meer. Dit is het. We gaan hierna aan de slag met de auto voor volgend jaar.”

Als Motorsport.com vraagt waarom er niet meer upgrades komen in 2022, verduidelijkt Steiner: “We stoppen dan met het maken van onderdelen voor de huidige auto. Maar je blijft natuurlijk bezig met ontwikkelen. Mocht je daarbij iets vinden wat je met de huidige auto nog een flink voordeel kan opleveren, dan ga je daar natuurlijk voor. Het is alleen zo dat we niet meer specifiek aan een groot pakket voor de wagen van dit jaar werken. Maar als je iets vindt, dan ga je er vanzelfsprekend mee aan de slag. Als je me nu vraagt of we plannen hebben om met meer upgrades te komen, dan is het antwoord nee. Maar als er iets voorbij komt, kan ik mijn plan altijd nog veranderen. Het plan voor nu is echter om straks de focus te verleggen naar de auto voor volgend jaar.”