Ook Haas plaatst vraagtekens bij rol Mercedes in Racing Point-zaak

De veelbesproken brake ducts vielen in 2019 nog onder de zogenaamde 'non listed parts' waardoor informatie-overdracht tussen verschillende teams toegestaan was. Voor 2020 zijn de reglementen echter veranderd en vallen de brake ducts onder de 'listed parts'. Teams moeten daardoor met een eigen ontwerp rijden en zelf de intellectuele eigendommen hebben. Voor de zaak van Racing Point betekent dit dat Mercedes in 2019 nog wel allerlei data, informatie en kennis mocht delen, maar dat Racing Point die zaken in 2020 niet één-op-één mocht gebruiken.

Tot voor kort leek dit ook de situatie te zijn, dat Mercedes enkel en alleen in 2019 informatie had gedeeld en buiten schot zou blijven. Het zou enkel de vraag zijn wat Racing Point in 2020 met die informatie heeft gedaan. Maar uit recente informatie blijkt dat het anders zit en dat Racing Point in januari 2020 nog brake ducts heeft ontvangen van Mercedes. En juist dat roept bij concurrenten veel vragen op, want is Mercedes dan toch niet zo onschuldig als het lijkt?

Haas-teambaas Guenther Steiner durft de vraag wel te beantwoorden. Zijn team is in tegenstelling tot Ferrari, McLaren, Renault en Williams niet formeel in beroep gegaan, maar dat neemt niet weg dat de uitgesproken teambaas met vergelijkbare bezwaren zit. Dat Mercedes als enige tegenstander de kant van Racing Point kiest, verbaast de Italiaan niets. "Nee, ik ben daar totaal niet door verrast. Zij hebben [in 2020] ogenschijnlijk nog data aan Racing Point gegeven en dat mag gewoon niet. Ferrari zou ons bijvoorbeeld nooit data geven over brake ducts voor onze auto van dit jaar, simpelweg omdat het verboden is. In dat opzicht snap ik best dat hij [Wolff] de boel nu probeert te verdedigen."

In dat opzicht wacht Steiner met smart op het hoger beroep van vier rivaliserende F1-teams en vooral op het antwoord op de vraag of er consequenties voor Mercedes volgen. "Als Mercedes in 2020 nog informatie heeft gedeeld op een manier die niet is toegestaan, dan zouden er inderdaad ook consequenties voor hen moeten komen. Maar goed: de FIA moet eerst maar goed uitzoeken of dat wel of niet zo is. Hopelijk kan het internationale 'Court of Appeal' daar meer helderheid over verschaffen dan de stewards."

Wolff maakt zich geen zorgen over beroep van rivalen

Toto Wolff zegt zich geen zorgen te maken over het vervolg van dit proces. "Wij voelen ons honderd procent comfortabel met onze eigen positie. We hebben de regels keer op keer gelezen en gevolgd", aldus de Oostenrijker. Desondanks is hij wel verrast dat Racing Point het stempel 'schuldig' meekrijgt. "Het verdict dat de FIA nu naar buiten heeft gebracht, is extreem complex en toont een interpretatie dan de lezingen die ons onbekend waren. We hebben in 2019 bepaalde data gedeeld, maar dat viel allemaal binnen de regels. Dat van 6 januari heeft geen effect op deze zaak, omdat de hele handel al veel eerder is afgeleverd. Alle tekeningen en data zijn ook al op een veel eerder moment overgedragen en Racing Point en wij zijn nog steeds van mening dat het volledig binnen de reglementen valt."