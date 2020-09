Perez in beeld bij Haas: "Maar staan tien coureurs op ons lijstje"

De twee huidige coureurs zijn niet zeker van hun toekomst bij het team, zo bleek tijdens de donderdagse persconferentie op Mugello eens te meer. Beide heren weten dat er concurrentie is voor de komende jaren en Steiner benadrukte dat nadien ook in zijn eigen mediasessie. Op de vraag van Motorsport.com hoe hij Perez naar zijn team gaat lokken, reageerde de teambaas met een lach. "Ho, wacht eens even. Dat is een gemene vraag. Dat heb je vast ergens geleerd."

Het meer serieuze antwoord luidt dat Perez in beeld is, maar dat hij zeker niet de enige gegadigde is. "Wij kijken naar alle coureurs die op de markt zijn. Het gaat er in feite om wat we zelf willen. Willen we onze eigen coureurs behouden of niet? Willen we ervaren coureurs, willen we iets nieuws opbouwen met jonge coureurs of juist een mix van beide?" Haas heeft daarbij geen haast. "Nee, zeker niet. En het nieuws van vandaag verandert de zaken ook niet echt. We moeten eerst afwegen wat we zelf precies willen en daarna pas een besluit nemen. Het spreekt trouwens wel voor ons dat er momenteel maar weinig zitjes vrij zijn."

"Of ik gesprekken voer met Perez? Ik heb in het verleden vaker met hem gesproken en heb ook een goede relatie met Checo [Perez]. Het zal je verbazen met hoeveel mensen ik spreek hoor, ik spreek echt niet alleen met jullie", vervolgt hij zijn verhaal tegenover het journaille met een lach. "We moeten deze zaken ook eerst met Gene Haas bespreken en dan pas een besluit nemen. Er zijn veel mensen die wel bij ons passen, niet alleen Checo. Maar ik heb veel respect voor hem en voor wat hij heeft gedaan. Maar zo zijn er meer. Ik heb ook altijd gezegd dat het zonde zou zijn voor F1 om Sebastian [Vettel] te verliezen. En dat geldt ook voor Nico Hülkenberg, zonde dat hij hier nu niet is."

Gevraagd hoeveel coureurs Haas precies op het lijstje heeft staan, reageert Steiner. "Ongeveer tien. Het is ongekend wat er nu aan talent beschikbaar is hè. Daarom zien jullie me er ook zo kalm bij zitten. Er zijn maar twintig zitjes in F1 en er zijn in potentie wel tien coureurs die de stoeltjes [bij ons] kunnen invullen. Dat is alleen maar positief." Ook de naam van Mick Schumacher wordt geopperd, al weigert Steiner daar concreet op in te gaan. "Ik gaf jullie net een getal, maar ik ga geen namen noemen. Want dan krijg je iedere keer 'staat hij ook op de lijst en hij dan?' Eigenlijk ben ik ons hele lijstje alweer vergeten, ik heb alleen het getal nog maar in mijn hoofd zitten", sluit Steiner af met de kenmerkende lach.

