Na jarenlang vastgehouden te hebben aan de ervaring van Romain Grosjean en Kevin Magnussen, heeft Haas er dit jaar als enige team voor gekozen om met twee debutanten deel te gaan nemen aan het nieuwe seizoen. Hoewel ze in het verleden al vaker mochten ruiken aan de Formule 1, konden Mick Schumacher en Nikita Mazepin afgelopen weekend in Bahrein voor het eerst serieus kilometers maken met een F1-bolide. Beide debutanten reden keurig rondjes en waren nauwelijks op fouten te betrappen, waardoor Haas met een totaal van 2.132 afgelegde kilometers het op vier na meest productieve team was in Bahrein.

Op de vraag in hoeverre de volledige rookie-bezetting van invloed was op de wintertest van Haas, antwoordde teambaas Steiner: “Het speelde helemaal geen rol eigenlijk. Ik had verwacht dat het meer problemen op zou leveren, maar deze jongens waren heel goed voorbereid en hun feedback was heel goed. Ze hebben het goed gedaan. Ik had meer problemen of kleine foutjes verwacht eigenlijk, maar ik moet toegeven dat ze hun huiswerk goed hebben gedaan.”

Kilometers maken

Met 213 afgelegde rondjes voor Mazepin en 181 ronden voor Schumacher kan Steiner tevreden terugblikken: “Ze moeten vooral kilometers maken en gewend raken aan de auto. Daar hadden we geen grote problemen mee, en ook geen kleine. Je leert natuurlijk wel, ze leren werken met hun engineers en leren elkaar beter kennen, hun karakters en persoonlijkheden. Maar verder ging het allemaal heel goed.”

Hoewel de test dus naar tevredenheid verliep, moest Haas het programma wel iets omgooien vergeleken met de voorgaande jaren: “Met ervaren rijders ga je vooral direct op zoek naar meer snelheid [in de auto]. Bij debutanten komt die snelheid vooral wanneer ze het team en de auto beter leren kennen. Daar ligt onze voornaamste progressie op dit moment omdat ze er nog gewend aan moeten raken en nog uit moeten vogelen wat ze daadwerkelijk kunnen met de auto. Ook moeten ze nog leren wat er nu daadwerkelijk verandert als je iets aanpast aan de auto. Dat is het verschil.”

Voor Haas was het in Bahrein dan ook vooral zaak om alle procedures te doorlopen en ritme te kweken: “We hebben vooral een raceweekend nagebootst, niet het hele weekend maar de kwalificatie en dat soort zaken, zodat ze gewend kunnen raken aan het format. Door dat te doen, maken ze ook een hoop kilometers en kunnen ze de auto aanpassen. Ook leren ze hoe ze in de race om moeten gaan met de banden, ze hebben nog niet eerder met deze banden gereden dus daar moeten ze aan gewend raken, om te zien hoe ze reageren, of ze moeten pushen of niet, hoe je er het maximale uithaalt en hoe je een outlap doet. Al dat soort zaken. Op dit moment is dat heel belangrijk, daar haal je nu nog de meeste progressie uit, niet uit kleine aanpassingen aan de afstelling. Je kunt er meer uithalen als je weet waar je de beschikking over hebt en dat weet uit te buiten.”