Haas bevestigt: Krachtbron pas in Bahrein aan chassis gekoppeld

Het chassis en de motor staan klaar in de fabriek van Haas in het Engelse Banbury, maar de ingenieurs van Ferrari die nodig zijn om de krachtbron ook daadwerkelijk te installeren en aan de praat te krijgen, mogen vanwege de strenge coronamaatregelen het Verenigd Koninkrijk niet in. En dat betekent dus dat de auto voorlopig niet in elkaar kan worden gezet.

“We hebben een probleem met de Ferrari-medewerkers die naar Banbury moeten komen om de motoren op te starten”, vertelt teambaas Guenther Steiner aan Formula1.com. “Die zullen in quarantaine moeten en dat kunnen we ons qua timing niet veroorloven. We hebben dan ook besloten om de start-up in Bahrein te doen.” Daarmee doelt Steiner op de pre-seasontest die van 12 tot en met 14 maart op het Bahrain International Circuit zal plaatsvinden.

De Britse overheid heeft voor alle reizigers die vanuit het buitenland het land in willen reizen een verplichte quarantaine van tien dagen afgekondigd. Voor topsporters worden uitzonderingen gemaakt, maar de ingenieurs van Ferrari vallen niet onder die regeling en zouden dus wel in quarantaine moeten. Dat levert een probleem op, maar dat is volgens Steiner redelijk te overzien. "Het is ons voordeel dat er veel onderdelen van vorig jaar worden meegenomen dus het is niet zo dramatisch als in een ander jaar. De versnellingsbak en onderdelen als de kabelbomen wordt overgedragen. Als dat niet het geval was geweest dan zou het een heel groot risico zijn om de fire-up in Bahrein te doen. Maar met deze situatie is het risico te overzien”, aldus de teambaas.

Het ‘huwelijk’ tussen het chassis en de krachtbron en de eerste fire-up van de motor zijn altijd bijzondere momenten voor een Formule 1-team. Deze procedure wordt meestal in januari of februari uitgevoerd, een paar maanden voordat de auto het circuit op gaat om te testen. Bij Haas zal men dus nog even moeten wachten op dat traditionele moment.