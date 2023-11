Afgelopen weekend heeft het Formule 1-team van Haas bij de FIA een aanvraag tot herziening van de uitslag van de race in Austin ingediend. De Amerikaanse renstal verdenkt namelijk een aantal coureurs - Red Bull-coureur Sergio Perez, Williams-rijder Alexander Albon en Aston Martin-coureur Lance Stroll - ervan dat ze te vaak de track limits overschreden en vindt dat daar ruim twee weken nog voor gestraft moet worden. Met name in bocht acht zouden de drie coureurs te vaak buiten de baan zijn gekomen. De FIA heeft maandagmiddag bekendgemaakt dat de zaak woensdag 8 november besproken gaat worden en Haas, Red Bull en Williams zijn opgeroepen door de FIA daarbij aanwezig te zijn.

Haas zal in die zaak bepleiten dat er inderdaad te veel overschrijdingen van track limits zijn geweest en draagt naar verluidt de onboardbeelden van Perez en Albon aan als nieuw bewijs. In eerste instantie gaat de FIA beoordelen of dit als nieuw en significant bewijs beoordeeld kan worden, daarna bij goedkeuring van die aanvraag gaat het overkoepelende autosportorgaan over tot inhoudelijke beoordelingen. Het is dus nog zeer de vraag of de aanvraag over de drempel van 'nieuw' en 'significant' bewijs komt.

Williams, Red Bull en Aston Martin zijn ook uitgenodigd om hun kant van de zaak te bepleiten, zodat beide kanten hun verhaal kunnen doen. Het is daarbij goed om te vermelden dat het niet uitgesloten is dat Haas met nog meer coureurs aan komt, want pas in de hoorzitting zal de renstal alle gevallen uit de doeken doen. De aanvraag tot herziening is in de paddock met verbazing ontvangen. Zo was bijvoorbeeld McLaren-teambaas Andrea Stella kritisch over deze indiening. "Je kan niet achteraf ingrijpen", vindt de Italiaan.