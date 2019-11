Haas: "Probleem met MGU-K kostte Grosjean een podiumplek"

Romain Grosjean lag tijdens de Grand Prix in Sao Paulo op koers voor een puntenfinish. Bij de herstart na de laatste safety car reed hij nog op de zevende plek, voor Carlos Sainz. Maar toen de wagens eenmaal op het rechte stuk van start-finish aankwamen, werd de zwarte bolide van de Fransman gepasseerd door de McLaren. Vanaf dat moment zakte hij snel terug, om uiteindelijk op P13 te finishen.

Terugkijkend op de race geeft Steiner toe dat Grosjeans lot was bezegeld op het moment dat Sainz hem inhaalde. Er was een probleem opgetreden met zijn MGU-K, waardoor het onderdeel niet werkte op het moment dat het nodig was. "Hij kwam daarom niet vooruit en toen duwde Sainz hem eraf. Je wordt dan weer terug in de strijd geworpen. Onze auto is tussen andere wagens niet goed, dus we verloren al die posities. Toen waren we weer terug bij af", vertelt hij.

"Het was pas bij de herstart dat de MGU-K faalde, het is ongelofelijk", verzucht Steiner. Wat de situatie nog verbazingwekkender maakte is dat de storing slechts tijdelijk was. "Het viel gewoon uit. Romain had geen vermogen meer zonder MGU-K, maar dat werd bij de eerstvolgende keer dat hij accelereerde onderbroken en toen was alles weer goed. Niemand weet hoe dat kan, we begrijpen het nog steeds niet."

Grosjean gaf toe dat het typerend was voor Haas om zoveel pech te hebben op het moment dat er een speciaal resultaat mogelijk was. "Het was eerlijk gezegd een van mijn beste races. Ik reed elke ronde vol gas en op de limiet, maar toen de safety car kwam, wist ik dat we eraan waren. De bandentemperatuur zakte, ik verloor veertig graden in de rechter voorband en wist dat de herstart moeilijk zou worden", aldus de coureur.

"Ik was niet zo blij met Sainz, die me in bocht 2 heel ver naar buiten dwong. Maar dan nog zat er steeds weer iemand op zachte banden achter me aan, die me vervolgens inhaalde. Het leek goed te gaan en het zag ernaar uit dat we punten konden scoren, maar we kregen gewoon pech", merkt Grosjean op. Wel is hij blij voor zijn landgenoot Pierre Gasly, waar hij lange tijd achter reed, en op het podium stond. "Ik ben blij voor hem, dat is het positieve van de middag. Hij verdiende het om op het podium te staan. Ik was de laatste Fransman die dat lukte, dus het is heel goed voor hem."

Met medewerking van Jonathan Noble