Haas onthult als laatste F1-team presentatiedatum van 2021-livery

Haas heeft als laatste Formule 1-formatie de presentatiedatum voor het nieuwe seizoen wereldkundig gemaakt. Net als alle andere teams heeft de brigade van Guenther Steiner in coronatijd gekozen voor een online presentatie, of zoals de Amerikanen dat gewichtig omschrijven: exclusively online. Haas is met de onthulling op 4 maart één dag later dan het tot Aston Martin omgedoopte Racing Point en een dag eerder dan Williams.

Haas zal als tweede Ferrari-klantenteam de nieuwe kleurstelling voor 2021 tonen. Alfa Romeo stelde de C41 maandag al voor, terwijl de Scuderia uit Maranello zelf heeft gekozen voor een presentatie in twee delen. Vrijdag is het tijd voor de 'team launch' van Ferrari, met onder meer de presentatie van Carlos Sainz, terwijl de nieuwe auto pas op 10 maart wordt getoond. Bij Haas moeten we waarschijnlijk tot de eerste testdag in Bahrein wachten op die nieuwe bolide. Het team spreekt nadrukkelijk van een 'livery unveil', enkel de nieuwe kleurstelling dus.

Haas hoopt met de nieuwe VF-21 weer enige kleur op de wangen te krijgen, al zal dat geen sinecure worden. Teambaas Steiner heeft al aangegeven dat alles op de technische omslag van 2022 wordt gezet, het aankomende seizoen zal vooral een kwestie van overleven worden zonder vele upgrades. Het maakt de situatie voor nieuwkomers Mick Schumacher en Nikita Mazepin tot een buitengewoon lastige. Daarnaast is Haas getroffen door de coronamaatregelen. Zo kan de Ferrari-motor voor de VF-21 nog altijd niet worden gestart. De hybride V6-turbo is inmiddels in Engeland, maar de benodigde Ferrari-technici komen het land door de reisbeperkingen nog niet in.