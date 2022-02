Haas: Fittipaldi eerste optie als Mazepin zitje verliest voor F1 2022

Nadat hij donderdag verstek liet gaan in de persconferentie, gaf Haas-baas Guenther Steiner vrijdag wel tekst en uitleg over tumultueuze situatie waar zijn team ongewild in is beland. De voorman liet weten dat de toekomst van Haas F1 niet in het geding is, maar dat er 'geen garantie' is dat Nikita Mazepin in 2022 één van zijn coureurs is. Aanleiding is de Russische invasie in Oekraïne. Met Uralkali heeft Haas een Russische geldschieter, het bedrijf waar vader Mazepin financieel een stevige vinger in de pap heeft. Het breken met die sponsor en dus met vader Mazepin - die donderdag nog bij Vladimir Poetin in het Kremlin was - kan grote gevolgen krijgen voor de jonge Mazepin.

Zo heeft Steiner niet voor niets laten optekenen dat er 'enkele dingen moeten worden opgelost' voordat Mazepin dit jaar kan rijden en wordt er achter de schermen alvast over de vervanging nagedacht. Het aantrekken van een nieuwe paydriver wordt in de wandelgangen genoemd als optie, maar volgens Steiner gaat Haas eerst in de eigen gelederen kijken. "Als Nikita om wat voor reden dan ook niet kan rijden dit jaar, zullen we in eerste instantie Pietro Fittipaldi oproepen. Hij is natuurlijk al een aantal jaar bij ons. Vervolgens kunnen we altijd nog kijken wat we gaan doen."

"Maar we kennen Pietro al. Hij is al lange tijd bij het team en is ook altijd present. Tijdens de coronapandemie hadden we een vaste reserverijder nodig en daardoor is hij altijd op het circuit aanwezig." De Braziliaan heeft eind 2020 ook al twee races voor het team van Gene Haas gereden als vervanger van Romain Grosjean. "Hij kent de auto en weet wat het is om van het ene op het andere moment in te moeten stappen. Op dit moment is er niemand beter dan Pietro", besluit Steiner, die het met zijn formatie opnieuw zwaar te verduren krijgt. Tot overmaat van ramp werd Haas op de laatste testdag ook nog getroffen door een olielek en kon het team slechts negen rondjes draaien. Met 160 afgelegde ronden in drie dagen staat Haas ook in dat lijstje onderaan.