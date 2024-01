Haas F1 pakt het voor 2024 anders aan: twee shakedowns voor testdagen

Het wilde in 2023 weer niet vlotten bij Haas F1 Team, dat over een snelle bolide beschikte voor één vliegende ronde maar in de races veel terrein verloor. De teleurstellende prestaties waren reden genoeg voor teameigenaar Gene Haas om het contract met teambaas Guenther Steiner niet te verlengen en Ayao Komatsu te promoveren tot nieuwe teambaas. Hoewel de Japanner nu vooral bezig is met een overzicht maken van de teamstructuur, wordt er op de achtergrond nog altijd hard gewerkt aan de nieuwe bolide voor 2024. Zo wil Haas nog voor de officiële testdagen in Bahrein de nodige meters afwerken.

"Op 11 februari hebben we een shakedown op Silverstone en twee dagen voordat de officiële testdagen beginnen, zullen we nog een shakedown doen in Bahrein", zegt Komatsu in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Dan gaan we de officiële testdagen tegemoet." Hoewel de auto voor die shakedown nog niet in het openbaar te zien zal zijn, heeft Haas de afgelopen jaren relatief vroeg foto's gedeeld van de nieuwe bolide. Zo kunnen voor die shakedown wel al de verschillen tussen de bolides bekeken worden.

Haas hoopte vorig jaar al een stap naar voren te zetten met het grote updatepakket in Austin, maar het zorgde alleen maar voor nog meer kopzorgen over de richting die het team moest inslaan voor 2024. Een deel van die onderdelen zou direct overgezet worden op de VF-24 terwijl de ontwikkelingen gebaseerd waren op het seizoen 2024. Komatsu heeft er vertrouwen in dat Haas stappen kan zetten in de winter, maar verwacht tegelijkertijd ook weer geen grote sprong. "De auto voor 2024 is een duidelijke stap", stelt de nieuwe teambaas. "Maar of het goed genoeg is om mee te beginnen ten opzichte van de concurrentie? Ik denk het niet, want we begonnen laat. We zijn zo laat van concept veranderd en door het updatepakket in Austin hebben we onze middelen een klein beetje verlegd. Ik ben dus realistisch over de auto die we in Bahrein kunnen neerzetten, maar niet in negatieve zin."

Hij vindt dat zijn team niet beoordeeld moet worden op de stand van zaken in Bahrein, maar op basis van hoeveel vooruitgang zij kunnen boeken na die race. "Het is niet de fout van onze engineers, van onze jongens: het zijn goede mensen", benadrukt de Japanner. "Voor mij zou het belangrijkste zijn dat wat voor auto we ook neerzetten in Bahrein, wat voor problemen we ook zien, dat we proberen het te begrijpen en van daaruit verder te gaan als team, in plaats van mogelijke problemen te hebben met een gebrek aan samenhang tussen bepaalde afdelingen. We zijn een klein team, we kunnen dat soort interne problemen dus niet gebruiken. We moeten als één team verder, anders maken we geen schijn van kans."