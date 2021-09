Haas overweegt ervaren reserverijder aan te trekken voor 2022

Het Amerikaanse Haas komt dit Formule 1-seizoen uit met twee rookies. Buiten de nodige problemen op de baan, levert dat ook achter de schermen heel wat uitdagingen op. Het gebrek aan ervaring nekt de formatie in het vinden van de juiste afstellingen. In 2022 stapt de Formule 1 over op een gloednieuw technisch reglement, maar krijgen Mick Schumacher en Nikita Mazepin wel een tweede jaar de kans om zich te bewijzen. Volgens teambaas Guenther Steiner kan de komst van een ervaren reserverijder zeer nuttig zijn.

“We hebben geen referentie, het referentiekader mist”, erkent Steiner. “En dat is een ervaren coureur. Ik weet niet precies hoe we het gaan doen, er zijn meerdere manieren. We hebben er al wel wat over gesproken, maar nog niets opgestart. Ik wil zien hoe ze ermee omgaan. En je kunt op basis van de data zien hoeveel progressie ze boeken en dergelijke. Je kunt veel informatie vergaren.”

Een van de uitdagingen voor het team is dat een derde rijder ook baantijd nodig heeft om optimaal van de kennis te kunnen profiteren. Schumacher en Mazepin moeten daardoor een vrije training of testdag langs de kant toekijken, terwijl die tijd voor hen ook van grote waarde is: “Dat is altijd een lastige keuze", erkent de teambaas. "Een vaste rijder moet plaatsmaken. Ik denk wel dat we op een zeker moment daar aan moeten geloven. Ik ga intern met de engineers bespreken wat het beste is voor het team. We hebben nog niets besloten. Er zijn veel ideeën, maar er is nog geen keuze gemaakt. Hopelijk is het niet nodig, want het is niet goed om iemand in de auto te zetten als referentie en de vaste rijders verliezen tijd in de wagen. Een zeer lastige keuze."

Het eenvoudigste is om vanaf het eerste moment een goede wagen op het asfalt te zetten, concludeert Steiner: "Hoe beter de wagen is, hoe eenvoudiger het voor hen is om hem te ontwikkelen. Met een stabiele auto ga je harder, want het geeft je vertrouwen.”