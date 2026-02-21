Haas overtuigt tijdens F1-wintertest: "Alle doelstellingen gehaald"

Haas F1 Team heeft de wintertests in Bahrein met een positief gevoel afgesloten. Hoewel cijfers nooit het hele verhaal vertellen, is het opmerkelijk dat het team achter Mercedes de meeste kilometers aflegde en Oliver Bearman op de laatste dag ook nog eens goed was voor de zesde tijd. Over beide tests in Bahrein gemeten was alleen Alpine met Pierre Gasly één keer sneller in het middenveld. Op de laatste testdag reed het team zelfs twee volledige racesimulaties.

Teambaas Ayao Komatsu sprak van een gestructureerde voorbereiding waarin alle doelstellingen zijn gehaald. "Elke testsessie had een duidelijk doel. De shakedown in Barcelona stond in het teken van kilometers maken, betrouwbaarheid controleren en een eerste kennismaking met het nieuwe motorreglement", aldus de teambaas. "Tijdens de eerste testweek in Bahrein verschoof de focus naar het verfijnen van het power-unitmanagement, het behalen van meer consistentie en het analyseren van de gevoeligheden van het chassis. In de afsluitende testsessies lag de nadruk op de definitieve voorbereiding op de seizoensopener in Melbourne."

Oliver Bearman llijkt met veel vertrouwen af te reizen naar Melbourne. Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hier en daar kende Haas, net als de overige teams, tegenslagen, maar die waren nooit onoverkoombaar. "Het was niet perfect, maar als ik het onder een microscoop bekijk, hebben we alle doelstellingen gehaald", zei Komatsu. "Ik ben redelijk content over de voorbereiding."

Vooral de inzet voorafgaand aan de eerste testweek stemde de Japanner tevreden. Tussen een eendaagse shakedown in Fiorano en de eerste testdag in Barcelona lagen slechts twee dagen – een logistieke uitdaging van formaat. "Dat was een enorme krachtsinspanning", blikte Komatsu terug. Toch leverde het hele team volgens hem een topprestatie, van logistiek en onderdelenplanning tot monteurs en engineers.

Duidelijke progressie

Ook over het rijgedrag van de VF-26 is Komatsu te spreken. Vooral tijdens de laatste testweek in Bahrein groeide het begrip van de auto merkbaar. "Cruciaal was dat het geplande programma grotendeels kon worden afgewerkt", lichtte Komatsu toe. "Aanpassingen leverden telkens kleine, maar betekenisvolle verbeteringen op. Zaken als remstabiliteit, tractie en balans in lange bochten hebben we stap voor stap aangescherpt."

De focus gaat nu op de Grand Prix van Australië. Komatsu reist vol vetrouwen af naar Melbourne. "Gezien de omstandigheden hebben we een solide basis. De rondetijden ondersteunen dat beeld. Bearmans zesde tijd op de slotdag was een duidelijke indicatie dat we ons over een snelle ronde vooraan in het middenveld kunnen mengen." Toch blijft Komatsu voorzichtig met voorspellingen. Voor hem is het belangrijker dat de fundamenten kloppen: betrouwbaarheid, data en een helder ontwikkelpad. De echte krachtsverhoudingen zullen volgens hem pas in Melbourne duidelijk worden.