In 2021 reed Haas met Mick Schumacher en Nikita Mazepin stijf achteraan in de Formule 1. De focus lag al vroeg op de nieuwe reglementen die in 2022 ingevoerd werden. Nog voor de eerste race van het vorige seizoen werd Mazepin ingeruild voor Kevin Magnussen. De Deen werd vijfde in de seizoensopener in Bahrein. De wederopstanding van Haas leidde tot frustratie bij andere teams, die twijfels hadden over de nauwe band tussen zogenoemde A- en B-teams in de Formule 1. Haas heeft sinds zijn begin in 2016 een technische samenwerking met Ferrari en krijgt bepaalde onderdelen aangeleverd, geheel volgens de reglementen. Het Amerikaanse team stelde altijd dat de deuren open stonden voor de FIA om controles uit te voeren of er niet te veel werd geïmporteerd. Officiële klachten werden er echter nooit ingediend.

Terugkijkend op de opmerkingen van andere teams aan het begin van 2022, zegt Haas-teambaas Guenther Steiner dat je er na jaren “aan went”. "Als je het goed doet, dan zeggen ze dat je de boel van anderen kopieert. Maar als je het niet goed doet, dan boeit niemand het”, vertelt Steiner tegen Motorsport.com. “Maar laat ze het maar mooi zeggen, we hebben dit riedeltje al wel eerder gehoord. Het doet me niks, het kan me niets schelen.”

Hoewel de vijfde plaats van Magnussen in Bahrein bleef staan als beste seizoensresultaat van Haas, beleefde het team een prima seizoen met een achtste eindplaats bij de constructeurs met 37 punten. Haas pakte in Brazilië ook nog haar eerste pole-position, door Kevin Magnussen in de regen op het juiste moment naar buiten te sturen.

Gelijk aan andere teams

Eerder deze week onthulde Haas haar nieuwe logo en de vernieuwde teamnaam voor 2023 na het intreden van de nieuwe titelsponsor MoneyGram. De financiële boost brengt Haas ter hoogte van het budgetplafond, en hoewel Steiner zegt dat het team nooit in een slechte positie heeft verkeerd, zorgt de entree van MoneyGram voor een nog gelijker speelveld. “In 2020 verkeerden we in een lastige positie, vanwege de pandemie die uitbrak. Maar ik denk dat de komst van deze nieuwe sponsor ons nu in een solide situatie brengt. Vanaf het begin waren we al solide op alle punten. Toen we in 2016 in de F1 kwamen, was er geen budgetplafond, dus we stonden een stuk lager dan de andere teams. Zelfs toen we in een goede financiële situatie zaten. Maar nu zijn we vergeleken met andere teams financieel competitief. Of eigenlijk niet competitief, maar gelijk.”