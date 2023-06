Haas ontkent Alfa Romeo-geruchten, staat wel open voor deal

Alfa Romeo is sinds 2018 partner van Sauber en het team droeg de afgelopen jaren ook de naam van de Italiaanse autofabrikant. Die deal loopt eind dit jaar af, aangezien bij Sauber alle focus gaat naar de nieuwe samenwerking met Audi. Vanaf 2026 fungeert de Zwitserse renstal als fabrieksteam van de Duitse fabrikant in de Formule 1. Voor Alfa Romeo is het dus de vraag wat er straks gebeurt voor wat betreft haar betrokkenheid in de koningsklasse. Bij de Grand Prix van Monaco zorgde een ontmoeting tussen Haas F1-teambaas Guenther Steiner en Alfa Romeo-CEO Jean-Philippe Imparato voor geruchten dat de twee partijen vanaf 2024 zullen samenwerken.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje laat Steiner weten dat gesprekken over een deal wel erg voorbarig zijn, maar hij geeft wel toe dat een deal met Alfa Romeo aantrekkelijk is voor het Haas F1 Team. Gevraagd door Motorsport.com of Haas vanaf 2024 gesponsord wordt door Alfa Romeo, antwoordt Steiner: "Veel mensen vertellen mij dat, maar wie mij dat niet verteld heeft, is Alfa Romeo. Natuurlijk kijken ze naar wat ze in de toekomst willen doen. Ze kwamen bij ons langs om te zien hoe het ervoor staat bij ons. Het was een introductie, niet meer. Ik had nog nooit hun baas ontmoet en we werden aan elkaar voorgesteld. Er is niets te verbergen. Hij zei gewoon 'hallo' en dat was het. Ik weet niet wat zij in de toekomst van plan zijn."

Wat niet helemaal in het voordeel van Alfa Romeo zou werken, is het feit dat het Haas F1 Team een meerjarige overeenkomst heeft getekend met titelsponsor MoneyGram. Mocht Alfa Romeo willen samenwerken met Haas, dan moeten zij die deal met MoneyGram dus accepteren. Of Haas open staat voor een deal waarbij de naam Haas verdwijnt? "Dat weet ik niet omdat we daar nog nooit over gesproken hebben", legt Steiner uit. "Daar heb ik dus geen antwoord op. Ik heb het hier niet over gehad met Gene", doelt hij op teameigenaar Gene Haas. "Er ligt niks op tafel, dus daarom denk ik er niet eens aan. Ik heb veel andere dingen te doen."

Bovendien geeft Steiner aan dat er uit zijn gesprek met de Alfa Romeo-CEO geen indicatie kwam dat het bedrijf volgend jaar iets van plan is. "Ik denk dat zij kijken naar wat zij willen doen, dat is wat mijn gevoel zegt. Maar ze hebben het mij niet verteld."