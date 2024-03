Haas: Bearman verdient F1-zitje, maar is geen garantie

Als Ferrari-junior werd Oliver Bearman opgeroepen als vervanger van Carlos Sainz in de Grand Prix van Saudi-Arabië, aangezien de Spanjaard met een blindedarmontsteking kampte. Bearman kreeg dus zijn vuurdoop in de derde vrije training, waarna de 18-jarige Brit aan zijn eerste F1-kwalificatie moest geloven. Daarin liep hij net aan een plek in Q3 mis, maar in de race reed hij zich in de schijnwerpers. Bearman wist zijn Ferrari SF24 uit de muren te houden, maakte op het oog weinig fouten en kwam als zevende over de streep.

Bearman heeft zo een goede indruk achtergelaten bij de F1-teams. Ook tijdelijke teamgenoot Charles Leclerc was lovend over de invaller, die volgens hem een plekje in de F1 verdient. Bearman wordt al in verband gebracht met een zitje bij Haas F1, dat goede banden heeft met Ferrari en eerder al voormalig Ferrari-junior Mick Schumacher plaats bood op de F1-grid. Haas F1-teambaas Ayao Komatsu was onder de indruk van Bearman in Jeddah. "Dit is niet het makkelijkste circuit om tijdens VT3 in te stappen", zegt de Japanner. "Dus ik ben erg blij voor hem, [hij was] indrukwekkend."

Hoewel Komatsu lovend is over de verrichtingen van de Brit, die zich na zijn debuut de jongste Ferrari F1-coureur ooit mag noemen, benadrukt hij dat een zitje in F1 niet gegarandeerd is na het sterke optreden. Komatsu wil Bearman bovendien niet te veel ophemelen, aangezien Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen vooralsnog de vaste rijders zijn en dit jaar allebei om een nieuw contract strijden voor 2025. "Hij verdient volgend jaar een kans", stelt Komatsu over Bearman. "Maar op de straffen na heeft Kevin het fantastisch gedaan en Nico heeft ook geleverd. Hoe kan ik dan hier zitten en zeggen dat [Bearman] 'onze coureur voor volgend jaar' is? Op basis van de verrichtingen hier, zijn dat Nico en Kevin."

Dat Bearman goed presteerde bij zijn onverwachte F1-debuut, kwam voor Komatsu niet als een verrassing. De Brit nam al deel aan twee vrije trainingen namens Haas en daar zag de teambaas al goede dingen. "Het was voor mij en de meesten volledig helder dat hij iets speciaals heeft. Het is niet alleen de snelheid, maar het totaalpakket. Hij begrijpt de doelen en gedroeg zich erg goed. Zelfs tijdens een run kan hij de informatie van de vorige ronde tot zich nemen en dan kleine aanpassingen doorvoeren om een stap te zetten. Hij toonde direct zijn volwassenheid, alsof hij dit al jaren doet."

Bij Ferrari is men hoopvol dat Carlos Sainz in Australië weer terugkeert. Mocht de Spaanse coureur toch nog niet voldoende hersteld zijn, dan kan Ferrari weer een beroep doen op Bearman. Hij is dan al van de partij vanwege de Formule 2-race in Melbourne.