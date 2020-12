Haas: Nog geen beslissing over wie in Abu Dhabi rijdt

De Fransman raakte afgelopen zondag in Bahrein gewond bij een gruwelijk ongeluk. Woensdagochtend mocht hij het ziekenhuis verlaten, maar komend weekend wordt hij bij de tweede Grand Prix op het Bahrain International Circuit vervangen door Pietro Fittipaldi.

Of Grosjean er een week later in Abu Dhabi wel weer bij is, is niet duidelijk en er gaan inmiddels stemmen op om de voor 2021 aangekondigde Mick Schumacher een kans te geven. De Duitser zelf laat weten er klaar voor te zijn, hij is immers volgende week al in Abu Dhabi om de eerste vrije training voor zijn rekening te nemen. “Ik denk dat het geweldig is als je wordt geacht klaar te zijn om dat te doen. Ik heb het gevoel dat ik klaar ben. Je hebt drie vrije trainingen waarin je de tijd hebt om te leren. Natuurlijk zal het een uitdaging zijn, maar ik denk zeker dat ik de auto beter zou kunnen leren kennen en dus nog beter voorbereid zou zijn op volgend jaar.”

Teambaas Guenther Steiner schuift de beslissing nog even voor zich uit. “Ik wil eerst zien waar Romain komende maandag staat. Dat heb ik zo met hem afgesproken. We hebben genoeg coureurs klaar staan, daar maak ik me geen zorgen over. We nemen pas een beslissing als we honderd procent zeker weten dat Romain niet kan rijden.”

De Fransman zelf heeft al aangegeven graag te willen starten en zo zijn Formule 1-carrière waardig af te willen sluiten, vervolgt Steiner. “Ik denk dat hij zijn tijd bij Haas moet kunnen afmaken met een race. Dat is wat ik zou willen. Dat is ook ons doel, daar hebben we het met hem over gehad. Ik heb tegen hem gezegd ‘ik sta er volledig achter dat je er met een hoogtepunt uit wilt gaan’ en als het kan, dan wil ik hem die kans geven. We beslissen niets voordat we zeker weten dat hij niet kan rijden.”

Linksom of rechtsom, Mick Schumacher zal in Abu Dhabi zeker in actie komen in de VF-20. Zoals gezegd zal hij in aanloop naar de Grand Prix de eerste vrije training voor zijn rekening nemen en na het raceweekend zal hij op 15 december acte de présence geven bij de young driver test. Daarna zal hij een intensief winterprogramma volgen bij Haas. “Er zijn drie testdagen voor aanvang van het nieuwe seizoen”, filosofeert Steiner. “Die zijn veel belangrijker dan een vrije training. Die is leuk om te doen, maar het is niet iets waar je veel van leert. Zeker, de rookietest na Abu Dhabi is prima, een volledige dag in de auto is goed voor iedereen. Maar het belangrijkste is dat we een foutloze pre-seasontest hebben en dat we in die drie dagen geen problemen hebben. Drie dagen is niet veel, zeker als je ze met z’n tweeën moet verdelen.”

