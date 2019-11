Haas rijdt Amerikaanse Grand Prix met nieuwe voorvleugel

Het Amerikaanse Formule 1-team heeft dit seizoen een achterstand opgelopen ten opzichte van de anderen in de ontwikkeling van de aerodynamica. De zwart met gouden VF-19 miste bijvoorbeeld iedere race downforce om de banden 'tot leven' te wekken. De voorvleugel is daar voor een groot deel verantwoordelijk voor, aangezien het de luchtstroom rondom de voorbanden bepaalt.

Na een grotendeels onveranderde specificatie gedurende het seizoen heeft het team voor de thuisrace een nieuwe geometrie. De nieuwe vorm lijkt een stuk meer op die van Ferrari. De platen zijn nu meer gebogen en buigen aan het uiteinde omlaag, waardoor de 'outwash' effectiever is en lucht beter langs de voorbanden wordt gestuurd. Het aanpasbare deel heeft nu nog maar twee 'flappen', de derde zit vast aan de draagvleugel. Haas heeft ook enkele aanpassingen gemaakt aan de endplates, die nu een rechthoekige inkeping hebben, en aan de voetplaat.

Guenther Steiner zei erover: "We testen het dit weekend. Het gaat meer om het begrijpen van de wagen, dus we kunnen niet per se spreken van een upgrade. Zo zijn we volgend jaar hopelijk beter in staat te begrijpen wat we doen." De teambaas weet nog niet of de renstal de nieuwe vleugel ook tijdens de race gebruikt, aangezien dat nog afhangt van de resultaten uit de trainingen.

Hij bevestigde dat de problemen weliswaar veroorzaakt werden door de oude voorvleugel, maar daar niet tot beperkt bleven. Er is meer aan de hand met de wagen, geeft Steiner aan. "De voorvleugel speelt een rol, want het beïnvloedt de voorkant en daarmee eigenlijk alles. Daarom willen we meerdere mogelijke oplossingen uitproberen. Maar het ligt niet alleen daaraan, het is de algehele aerodynamica. We moeten een paar stappen terug doen om te zien wat werkt en wat niet, maar ik ben er vrij zeker van dat we het kunnen oplossen voor volgend jaar."

Met medewerking van Jake Boxall-Legge