Haas start Formule 1-wagen voor het eerst in Bahrein

Omdat de engineers van Ferrari niet zonder een verplichte quarantaine naar het Verenigd Koninkrijk konden reizen, kon het opstarten van de krachtbron achterin de Haas pas in Bahrein gebeuren. Om diezelfde reden heeft het team ook nog geen filmdag of shakedown gedaan. Pas als de officiële testdag van start gaat in Bahrein, zal de VF-21 de eerste meters maken. Teambaas Guenther Steiner verklaarde recent dat hij zich geen zorgen maakt over de vertraging met de nieuwe wagen. Het team heeft het meeste van de 2020-wagen meegenomen naar dit seizoen, hoewel de krachtbron van Ferrari flink aangepakt is voor het nieuwe seizoen.

“We zullen de wagen in Bahrein voor het eerst starten”, liet Steiner destijds aan deze site weten. “Met alle overzeese wedstrijden gaan de motoren ook terug naar Maranello en pas dan komen ze terug naar het circuit en worden ze in de wagen gemonteerd. Dus het is wat dat betreft niets nieuws. Het is niet ideaal, we hebben alsnog wel wat nieuwe onderdelen. Je wil eigenlijk thuis zoveel mogelijk van het werk doen. Je moet creatief zijn als dat niet lukt, maar ik denk dat het wel goed komt. Als die motor maar goed klinkt als we die voor het eerst starten, dan hebben we geen probleem.”

Het team heeft woensdag een video gepubliceerd waaruit blijkt dat het opstarten van de motor volgens plan is gegaan.