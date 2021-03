Technische problemen treffen Haas op eerste F1-testdag

Haas ging donderdag in Bahrein voor het eerst kort met de VF-21 de baan op. Nikita Mazepin mocht de shakedown verrichten. Vervolgens begon de test vrijdagochtend met de officiële onthulling van de nieuwe bolide, waarna Schumacher zonder al te veel problemen de eerste kilometers op de klokken zette. Na ruim een uur moest de Duitser echter de garage opzoeken met wat Haas 'een hydraulisch probleem' noemt. Ook maakt het team melding van het installeren van een nieuwe versnellingsbak.

Haas heeft net als de overige teams verplicht een nieuwe vloer moeten ontwerpen voor de VF-12. De eerste contouren van die nieuwe vloer waren vorig jaar al te zien in de vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Die heeft een randje langs de achterkant, die naar voren uitsteekt en dient als bevestiging voor een vleugeltje voor het achterwiel. Die toevoegingen lijken een poging van Haas om een vortex te ontwikkelen rond het achterwiel, zodat er minder turbulentie van dat wiel in het gebied van de diffuser terechtkomt.

Haas F1 Team VF-20 vergelijking vloer Photo by: Giorgio Piola

Nieuwe T-wing

Het team heeft ook boven de wielophanging een nieuwe T-vleugel geïntroduceerd met een wat vierkantere vorm. Vorig jaar gebruikte Haas twee verschillende ontwerpen: één met een vleugel met één element voor de circuits met middelhoge snelheid, en een rondere met dubbele vleugel voor Abu Dhabi en Hongarije.

De wijzigingen aan de vloer en de T-vleugel zijn eigenlijk de enige twee in het oog springende veranderingen ten opzichte van de VF-20. Teambaas Guenther Steiner liet onlangs nog maar eens optekenen dat het team de twee tokens die het had om enkele grote ingrepen mogelijk te maken, niet had gebruikt en dat alle tijd, geld en energie van het team in de auto van 2022 wordt gestoken.