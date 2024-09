Haas presenteert verwachte vervanger Magnussen voor F1 GP in Baku

Voor het eerst sinds de invoering van het strafpuntensysteem in de Formule 1 is er daadwerkelijk een coureur geschorst. Kevin Magnussen ging in Monza in de fout bij het inhalen van Pierre Gasly en dat leverde hem - naast een tijdstraf - twee strafpunten op. Daarmee kwam zijn totaal aantal op twaalf, wat een schorsing oplevert. De Deen moet zodoende de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku uitzitten en Haas moet een vervanger oproepen. De keuze lag aardig voor de hand, want de coureur die volgend jaar in de auto zit mag instappen: Oliver Bearman.

Bearman kijkt uit naar de kans, maar verwacht niet dat het makkelijk wordt. "Het is echt lastiger om in te stappen als een reserve. Je hebt minder voorbereidingstijd enzovoort, maar ik heb het geluk gehad dat ik eerder dit jaar voor Ferrari mocht rijden. Dus ik heb tenminste wat ervaring", vertelt de Brit. "Ik heb dit seizoen ook al vier vrije trainingen bij Haas in de VF-24 gehad, dat gaat mij ongetwijfeld bij de komende race in Baku helpen. Het team is goed in vorm en ik doe mijn best om in de komende tijd mijzelf zo goed mogelijk voor te bereiden. Het doel is om daar goed te rijden en in Azerbeidzjan een sterk weekend af te leveren."

Teambaas Ayao Komatsu is blij dat Bearman de kans krijgt en hoopt dat de jonge rijder veel leert. "Ik ben heel blij dat Ollie samen met Nico [Hülkenberg] in Azerbeidzjan in de VF-24 rijdt. Hij heeft zijn potentie al laten zien in de vrije trainingen en in de post-season tests. Hij heeft het ook uitstekend gedaan toen hij voor Ferrari reed in Saudi-Arabië, waar hij ook punten scoorde", vertelt de Japanner. "Dit is voor ons als team en voor Ollie een uitstekende mogelijkheid om opnieuw samen te werken, deze keer zelfs een heel raceweekend. Hij heeft aan Nico ook een heel goed referentiepunt."

Bearman mist door het instappen bij Haas de Formule 2-races in Azerbeidzjan. Heel erg zal het hem niet deren, want tot nu toe is de Brit niet bezig met een bijster sterk seizoen. Zijn team Prema kent een zwaar jaar en Bearman staat met Baku, Qatar en Abu Dhabi voor de boeg op een veertiende plek in de stand. Wel won hij afgelopen weekend in Monza nog de sprintrace. Een klein excuus voor de grote achterstand is het missen van de races in Saudi-Arabië, want daar verving hij Carlos Sainz in de Ferrari. Sainz kampte dat weekend met een acute blindedarmontsteking en moest de race van de zijlijn toekijken.

Er gingen geruchten dat Haas Magnussen per direct op straat zou zetten, maar dat is niet het geval. De Deen zal in Singapore gewoon van de partij zijn. Wel heeft de man uit Roskilde een negatieve primeur te pakken. Voor het eerst sinds het strafpuntensysteem is ingevoerd in 2014 moet een coureur een race missen. Opvallend is dat Gasly - het 'slachtoffer' van het incident in Monza - opriep om de straf terug te draaien. Hij vond het onrechtvaardig om voor zo'n moment twee strafpunten uit te delen.

Video: Het incident waardoor Magnussen de GP van Baku moet missen