Haas looft zelfkritische Schumacher: “Hij zoekt altijd naar verbeterpunten”

Hoewel er bij het achterhoedeteam van Haas dit jaar weinig eer te behalen valt, is regerend Formule 2-kampioen Mick Schumacher bezig aan een zeer verdienstelijk debuutseizoen in de Formule 1. De Duitser is beduidend sneller dan teamgenoot Nikita Mazepin en bemachtigde vorige week in Turkije voor de tweede keer dit seizoen een plekje in het tweede kwalificatiedeel.

Toch is het in de langzaamste auto van het veld al met al geen makkelijk debuutseizoen voor Schumacher en is hij ook regelmatig te betrappen op een foutje, maar met zijn aanpak maakt de 22-jarige Duitser veel indruk op het team van Haas. Net als vader Michael – die onder andere bekend stond als een harde werker – is ook de zoon van de zevenvoudig wereldkampioen altijd op zoek naar verbeterpunten.

“Mick werkt ontzettend hard”, aldus Ayao Komatsu, die bij Haas werkzaam is als chief race engineer. “Of hij nu een goed weekend heeft of een slecht weekend, hij is heel erg zelfkritisch. Op een goede manier.”

“Mick is altijd op zoek naar punten waar hij het nog beter kan doen. Als hij het heeft over zaken die hij verkeerd doet of beter moeten, wordt hij daar niet depressief van. Het geeft hem alleen maar meer motivatie. Hij kijkt altijd naar zichzelf, maar ook naar andere zaken waar hij invloed op kan hebben. Daarnaast werkt hij ook ontzettend hard met zijn ingenieurs. Zij worden dan weer gemotiveerd door zijn inzet, dus het werkt echt beide kanten op.”

Verbeterpunten

Door het feit dat Schumacher met een eerlijke blik naar zichzelf durft te kijken worden er bij Haas geen doekjes om gewonden als het eens een keer niet gaat zoals het moet. Die eerlijkheid en openheid van zaken helpen het team volgens Komatsu alleen maar verder: “Hij is voortdurend aan het leren en aan het verbeteren. Hij absorbeert alles”, vervolgt de Japanner. “Er zaten weekenden tussen waarin hij is gecrasht tijdens een vrije training, wat dan weer van invloed was op zijn kwalificatie. Soms zitten we dan meteen even met elkaar om tafel, soms praten we er een week later of pas tijdens de volgende Grand Prix over. Alles komt echter een keer ter sprake.”

“Hij werkt nauw samen met zijn ingenieurs en met mijzelf wat betreft de gang van zaken en hoe je het weekend aanpakt, wat we verkeerd hebben gedaan en wat er achter bepaalde acties schuilging, of het nu positief of negatief is. We proberen natuurlijk meer positieve punten te verzamelen voor toekomstige raceweekenden.”

“Ik kan niet echt een raceweekend aanstippen waar hij echt een stap heeft gezet. Volgens mij zoekt hij voortdurend naar die verbetering.”