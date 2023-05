Haas schroefde afgelopen weekend in Miami de eerste upgrades op de auto. De inzet van het team werd op zaterdag meteen beloond, toen Kevin Magnussen de VF-23 in de kwalificatie naar een knappe vierde startpositie bracht. Hoewel de Deen mazzel had met de crash van Charles Leclerc, liet deze prestatie zien dat de upgrades een stap in de goede richting zijn voor het Amerikaanse team. In de race op zondag raakte Magnussen in een aantal interessante gevechten verwikkeld, maar de tiende plek bleek uiteindelijk het maximaal haalbare voor de 30-jarige coureur. Teamgenoot Nico Hülkenberg werd ondertussen vijftiende, na als twaalfde te zijn gestart.

Haas-teambaas Guenther Steiner merkte naderhand op dat het erg lastig is voor zijn coureurs om in verkeer bij te blijven. “We hebben in vijf races driemaal punten gescoord, wat niet slecht is”, stelt Steiner voorop. “Maar als iedereen de finish haalt, blijkt het voor ons lastig om in de punten te eindigen. We begonnen goed aan de race in Miami, maar we verloren veel tijd toen we eenmaal in verkeer zaten. Daar moeten we in gaan duiken, om erachter te komen wat dat is. Uiteindelijk hebben we een puntje gescoord, maar dit lijkt wel een beetje het verhaal te worden dit jaar. We moeten het onderste uit de kan blijven halen. En hoe graag we ook wel niet meer willen, we moeten blij zijn met wat we hebben.”

De vierde plaats op de startgrid betekende ook dat Magnussen tijdens de race met de Ferrari-coureurs te maken kreeg. Steiner zegt te hebben genoten van de strijdvaardigheid die de coureur uit Roskilde in de wedstrijd aan de dag legde. “Het was mooi om het gevecht met Charles Leclerc te zien. Ik denk dat iedereen daar wel van genoten heeft. Helaas gingen zijn banden halverwege de tweede stint hard achteruit, totdat hij ze op een zeker moment weer onder controle kreeg. Eenmaal op dat punt gekomen reden alle coureurs achter ons op nieuwe banden. Uiteindelijk vormden ze geen groot gevaar voor ons, maar één fout en we waren het punt kwijt geweest.”

Haas heeft het moeilijker in verkeer

De nieuwe upgrade van Haas bestond dus uit een vernieuwde versie van de vloer. Steiner zegt dat de performance van de VF-23 merkbaar verbeterd is, maar geeft toe dat men moet analyseren waarom er in verkeer veel snelheid verloren gaat. “De vloer lijkt te werken, maar we moeten erachter komen waardoor de auto zo onstabiel wordt in het verkeer. De banden gingen hierdoor erg hard achteruit. De coureurs zien dat andere coureurs in verkeer een stuk minder worstelen met de auto, dus hier gaat het aerodynamicateam naar kijken”, aldus de teambaas. Steiner verklapt alvast dat er voor de volgende race in Imola kleine aanpassingen worden doorgevoerd op de voorvleugel, en laat weten dat er gedurende het F1-seizoen meer van dit soort updates zullen komen.

Video: De strijd tussen Kevin Magnussen en Charles Leclerc in Miami