Formule 1 GP van Brazilië

Haas legt keuze voor Rafael Camara boven Ryo Hirakawa voor F1 GP van Brazilië uit

Teambaas Ayao Komatsu legt de redenering uit achter het geven van Camara zijn F1-debuut in plaats van een tweede optreden voor Hirakawa

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 13:42

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Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Haas-teambaas Ayao Komatsu zegt dat zijn beslissing om Rafael Camara zijn Formule 1-debuut te laten maken tijdens de Grand Prix van Brazilië, in plaats van Ryo Hirakawa in de auto te houden, “puur op professionaliteit was gebaseerd”.

Met die specifieke term bedoelt Komatsu niet dat Hirakawa professionaliteit mist – zelfs niet in de context van Esteban Ocons val uit de gratie – maar simpelweg dat hij keek naar "het beste belang” van het team.

Ocon werd aan de kant gezet na een ruzie bij Haas na de vrijdagtraining op de Grand Prix van Mexico, waarbij reservecoureur Hirakawa vanaf VT3 weer in de auto stapte nadat hij in VT1 als rookie-deelnemer had meegedaan.

De Japanner was in de Grand Prix gemiddeld zeven tienden langzamer dan teamgenoot Oliver Bearman, maar door drie straffen na de race voor rivalen pakte hij één punt, en Komatsu was onder de indruk van de vooruitgang van zijn landgenoot gedurende de wedstrijd.

Hirakawa rijdt dit weekend in Monza voor de WEC-finale als onderdeel van de kampioenschapsleidende #8 Toyota-equipe, wat betekent dat hij een derde wereldtitel kan veiligstellen, maar hij was nog altijd een optie voor Haas in Interlagos. Komatsu koos in plaats daarvan voor Camara, Haas' aanwinst voor 2027 – en het Testing of Previous Cars-evenement, waarin de Braziliaan Hirakawa overtuigend aftroefde in de strijd om het zitje voor volgend jaar, speelde daarbij een sleutelrol.

"Er zijn altijd voor- en nadelen", zei Komatsu. "Het is niet vanzelfsprekend om te zeggen: 'We hebben hem voor volgend jaar vastgelegd, laten we hem er zo vroeg mogelijk inzetten.' Er is altijd een risico.

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Natuurlijk ken ik Rafa nog niet heel veel jaren, maar wat ik in Portimão zag toen we de shoot-out deden, hoe hij zich gedroeg, hoe hij alle druk onder controle hield, hoe hij de omgeving creëerde die hem liet focussen en presteren, gewoon alles eromheen, los van de pure rondetijd die hij neerzette – die indrukwekkend was – alles eromheen was voor mij zeer indrukwekkend en zo'n volwassen aanpak.

"Dat gaf me uiteraard meer vertrouwen dat, goed, als we samen instappen, de boodschap duidelijk is, ons doel duidelijk is, we het kunnen managen. Als hij iemand was die niet begrijpt hoe een professionele werkomgeving eruit moet zien, als hij iemand was die echt overweldigd raakt door bepaalde dingen of opgewonden raakt door bepaalde dingen, dan had ik deze beslissing misschien niet genomen.

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“En daarna sprak ik Rafa op zondagavond, maandag, dinsdag; al die gesprekken versterkten alleen maar mijn overtuiging over hoe Rafa zich kan gedragen, met alles kan omgaan en vervolgens het rumoer kan buitensluiten, zich kan focussen, het simpel kan houden en het ook niet te ingewikkeld kan maken. Wat ik in Portimao zag: de omstandigheden op de baan veranderden voortdurend, dus het was heel, heel moeilijk.

"En natuurlijk stond er toen enorme druk op hem, toch? Er hing een Formule 1-zitje van af. Maar hij focuste zich niet op dat resultaat, hij focuste zich er niet op dat 'ik iets moet laten zien om dat Formule 1-zitje te krijgen'. Hij richtte zich echt op waar hij goed in is, namelijk het natuurlijke, geweldige gevoel dat hij heeft – luisteren naar zijn gevoel, rijden op de omstandigheden van de baan. En eerlijk gezegd veranderden die omstandigheden ronde na ronde.

"Maar letterlijk, hij deed dat rustig – van buitenaf – om die mentale kant te managen, die druk te managen, niet iets na te jagen dat buiten je controle ligt. Focus je gewoon op wat je zelf kunt leveren. Dat was indrukwekkend. En als we hier dezelfde mindset kunnen meenemen, geloof ik dat we dat kunnen. Daarom heb ik daarvoor gekozen, heb ik die beslissing uiteindelijk genomen."

Rafael Camara, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Gevraagd naar de beslissingen die hij de afgelopen zeven dagen heeft moeten nemen, legde Komatsu uit: “Uiteindelijk ben ik, eerlijk gezegd, de teambaas van dit team, en elke beslissing die ik neem is puur: ‘Oké, wat moet ik doen in het beste belang van dit team, als teambaas van dit team?’. Zelfs niet [als] Ayao Komatsu, dat maakt niet uit.

"Dus in die zin geeft het me duidelijkheid. Ik had duidelijkheid over wat ik bij elke stap moest doen. Zelfs deze beslissing over wie we in Brazilië in de auto zetten, oké, emotioneel speelt er meer mee, als je wilt, maar ik moet een beslissing nemen die puur op professionaliteit is gebaseerd, toch? Elke keer als ik daarop terugval wanneer ik een moeilijke beslissing moet nemen, heb ik dus duidelijkheid.

"Natuurlijk is het niet makkelijk, maar ik ben in elk geval gerust in mezelf dat elke beslissing – ook deze, wie we hier in de auto zetten, ik heb het Ryo natuurlijk zelf telefonisch uitgelegd – een volledig professionele beslissing is."

Wat de laatste drie races van het seizoen betreft – waarbij de Formule 1 er nog altijd op gebrand is de races in Qatar en Abu Dhabi door te laten gaan ondanks de instabiliteit die door de oorlog met Iran is veroorzaakt – zei Komatsu dat er nog niets was besloten.

Camara zou als de huidige leider in het F2-kampioenschap in de serie moeten racen tijdens de evenementen in het Midden-Oosten.

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