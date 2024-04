Haas: Lage verwachtingen voor F1-seizoen "geen onzin"

Tijdens de eerste drie Formule 1-races van 2024 zat Haas F1 Team er goed bij. Dat is opvallend, want voorafgaand aan het seizoen was teambaas Ayao Komatsu ervan overtuigd dat zij het langzaamste team zouden zijn. Onder andere voormalig Haas-topman Günther Steiner verwijt de Japanner expres de verwachtingen laag te houden, maar daar wil Komatsu niets van weten.

"Ik wist wel dat we veel konden verbeteren, maar ik nam aan dat anderen dat ook konden. Wij begonnen heel erg laat, pas na de update in Austin", licht de ingenieur toe in Japan. "Wij zijn ook nog eens het kleinste team en hebben niet de meest geavanceerde techniek in huis. Ik denk dat gemiddeld gezien iedereen net zo slim is als wij. Met dat in gedachten maakte ik mijn voorspellingen. Het is dus niet dat ik onzin de wereld in slingerde of een rookgordijn wilde optrekken."

De eigen voorspelling was dus vooral gebaseerd op het feit dat andere teams beter van start zouden gaan. "Ik had echt nooit gedacht dat we goed genoeg zouden zijn voor P7. En hoe had ik kunnen verwachten dat Alpine het zo slecht zou doen? Hadden we dat voorspeld? Nee", vertelt Komatsu. "We kunnen er niet vanuit gaan dat iemand het slecht gaat doen, we moeten aannemen dat de meeste teams het goed voor elkaar hebben."

Naast het realisme had Komatsu nog een andere reden om niet al te hoog van de toren te blazen. "Intern gezien was dit ook het beste. Ik wilde niet dat als we in Bahrein opnieuw het tiende team waren geweest, we dan allemaal depressief zouden worden en bij de pakken neer zouden zitten. Ik wilde er zeker van zijn dat ze wisten dat ik vertrouwen in hen had en dat het lag aan de korte voorbereidingstijd", aldus de 48-jarige Japanner. "Ik wilde intern die boodschap duidelijk maken. Ik wilde de teamleden goed voorbereiden, zodat ze niet teleurgesteld zouden zijn."

Met het idee in het achterhoofd dat Haas in Bahrein wel eens laatste kon zijn, begon Haas dus aan het seizoen. Al snel bleek het anders in elkaar te zitten. "Tijdens de wintertests dachten we dat we met drie teams zouden kunnen vechten, als we keken naar de long runs", herinnert Komatsu zich, die ook nog een opvallende onthulling doet. "Wat we nu in de windtunnel zien, is anders dan wat we op de baan zien. Dat is op zich een probleem, maar voor ons komt dit als een fijne verrassing."