Foto's: Haas laat als eerste F1-team wagen voor 2020 zien

Het Haas F1 Team trekt op 19 februari voor aanvang van de wintertest in Barcelona officieel het doek van de nieuwe wagen, maar publiceerde op donderdag het design van de VF-20 op sociale media. Voor de wagen van 2020 grijpt het Haas-team terug naar de originele grijze en rode kleuren, met daarnaast opvallend veel wit. Deze terugkeer is een tamelijk verwachte stap te noemen, zeker na de veelbesproken breuk met hoofdsponsor Rich Energy. Deze sponsor drukte immers een stempel op de kleurstelling voor 2019.

Ook op het circuit beleefde Haas vorig jaar een turbulente campagne, nadat correlatieproblemen tussen de windtunnel en het circuit aan het licht kwamen. Daardoor hadden updates aan de VF-19 niet het gewenste effect en gleed het team na een behoorlijke start af tot de negende plaats bij de constructeurs, enkel voor Williams.

Eerder liet rijder Romain Grosjean in een interview met Motorsport.com weten dat die problemen intussen zijn opgelost. "Ik denk dat we veel hebben geleerd van vorig jaar", vertelde Grosjean. "We hebben nu alle cijfers uit de windtunnel en we wachten om te kijken hoe de wagen het doet op het circuit. Dan krijgen we het enige antwoord." Naast Grosjean blijft ook Kevin Magnussen op zijn post voor het Formule 1-seizoen 2020.

Bekijk de nieuwe Haas VF-20 vanuit alle hoeken