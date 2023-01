Sinds de toetreding tot de Formule 1 in 2016 heeft Haas één van de kleinste bestedingsruimtes van alle teams op de grid. De financiële beperkingen hebben het team echter er niet van weerhouden om in de meeste van deze seizoenen goed mee te draaien in het middenveld. Na twee frustrerende seizoenen in de onderste regionen in 2020 en 2021, heeft het Amerikaanse team in 2022 met de nieuwe generatie F1-auto’s een frisse start gemaakt. Coureurs Kevin Magnussen en Mick Schumacher finishten om en om met enige regelmaat weer in de punten. Voor het seizoen 2023 wordt Schumacher vervangen door zijn ervaren landgenoot Nico Hülkenberg, waarmee het team hopelijk nog betrouwbaardere resultaten neer kan gaan zetten.

Afgelopen oktober kondigde de Amerikaanse renstal aan dat het in 2023 een grote financiële injectie zal krijgen van kersverse partner MoneyGram. Haas F1-teambaas Guenther Steiner bevestigde dat de nieuwe titelsponsor ervoor gaat zorgen dat het team het budgetplafond gaat benaderen. In een interview met Motorsport.com vertelt Steiner dat hij van plan is om de extra financiële ruimte volledig op de auto in te zetten. “Alles wat we momenteel hebben, gaat daar naartoe. Daarbuiten hebben we niks waar we ons geld aan willen uitgeven. Het systeem wat we eromheen hebben gebouwd willen we stabiliseren, zodat we alles in kunnen zetten op het sneller maken van de auto.” Het team van Haas staat bekend om zijn nauwe samenwerking met Ferrari. Het team heeft een groot deel van de operatie gevestigd in Maranello, waar ook de thuisbasis van de Scuderia zich bevindt. Hier worden allerlei middelen ingekocht door Haas, voor zo ver de reglementen dit toelaten. “We gaan ons niet focussen op het zelf produceren van bepaalde onderdelen. We willen de manier van werken zoals we die kennen nu vasthouden. Als zich later misschien de mogelijkheid voordoet om het zelf te doen, dan kunnen we dat aanpassen. Maar als we nu te veel in één keer gaan doen, dan vallen we om.”

Meer stabiliteit dan voorheen?

De komst van het betalingsbedrijf MoneyGram moet Haas meer stabiliteit geven. De afgelopen vier jaar hebben de Amerikanen een turbulente periode gehad met titelsponsoren. In 2019 werd de samenwerking met Rich Energy plotseling verbroken en in 2022 werd het Russische Uralkali van de auto’s afgeschraapt door de inval in Oekraïne. Steiner wordt gevraagd of Haas zich nu in de beste positie tot dusver bevindt, waarop de Italiaan reageert: “Ik denk dat we nooit in een slechte positie hebben gestaan. 2020 was door de pandemie geen makkelijk jaar. Maar ja, ik denk dat dit ons in een erg goede positie zet. Of het de beste is? Ik denk dat we er aan het begin ook goed voor stonden. Toen was er alleen nog geen budgetplafond, dus toen gaf je nog vele malen minder uit dan de andere teams. Nu zijn we op financieel gebied zeer competitief. Niet eens competitief, maar zelfs gelijk”, aldus Steiner.