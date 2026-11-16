Formule 1 GP van Las Vegas
Haas houdt vast aan Rafael Camara voor Las Vegas, Ryo Hirakawa rijdt FP1
Rookiecoureur Camara krijgt nog een kans om zich voor te bereiden op zijn volledige F1-debuut in 2027
Jake Boxall-Legge
Gepubliceerd: 16 nov 2026, 11:03
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Rafael Camara, Haas F1 Team
Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Rafael Camara komt tijdens de aanstaande Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1 opnieuw voor Haas in actie, terwijl Ryo Hirakawa voor de eerste vrije training de plek van Ollie Bearman overneemt.
Zowel Hirakawa als Camara heeft inmiddels voor het team gereden na het ontslag van Esteban Ocon, die tijdens het weekend van de Grand Prix van Mexico-Stad op non-actief werd gezet.
Hirakawa, die in Monza de finale van het World Endurance Championship reed - en later zijn derde WEC-titel won - was niet beschikbaar voor de vorige F1-ronde in Brazilië en dat bood Haas de kans om Camara een vroeg debuut te laten maken.
Camara blijft in Las Vegas in de auto, terwijl hij waardevolle ervaring opdoet voor zijn volledige F1-debuut volgend seizoen bij het team. Bearman heeft dit jaar ondertussen pas voor één VT1-sessie zijn zitje afgestaan, dus zal hij dat voor de laatste keer doen om Hirakawa meer baantijd in de VF-26 te geven.
Hirakawa scoorde een punt bij zijn F1-debuut in Mexico-Stad, zij het nadat Oscar Piastri en de twee coureurs van Alpine na de race straffen hadden gekregen, en maakte indruk op teambaas Ayao Komatsu met "een heel goede mentale overtuiging - [hij was] zo foutloos. Hij leverde wat we verwachtten."
Ryo Hirakawa, Haas F1 Team
Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Camara kende een lastiger debuut, omdat de omstandigheden op Interlagos ongelooflijk wisselvallig waren. De Braziliaan bouwde gedurende het weekend op en liet aan het einde van VT3 een goed tempo zien, maar voor de kwalificatie arriveerde de regen en dat maakte zijn leven moeilijker.
Nadat Camara in Q1 zijn auto uit een spin had gered, kwam hij tot Q2 - maar hij zette zijn auto in bocht 12 in de muur nadat hij er onder omstandigheden met weinig grip niet in was geslaagd de rembalans op de achteras goed te krijgen.
Daardoor kwalificeerde hij zich als 13e en startte hij als 11e doordat andere coureurs gridstraffen kregen, maar een lastige stint op intermediates bracht Camara richting de achterkant van het veld.
Het is onzeker of Camara de rest van het seizoen in de auto blijft, gezien zijn positie bovenaan in de stand van de F2-coureurs; mogelijk wil hij het seizoen afmaken, maar dit zal grotendeels afhangen van Haas en Ferrari.
Hirakawa zou mogelijk in Qatar en Abu Dhabi kunnen terugkeren in de auto, mocht Camara voor die ronden terugkeren naar de F2.
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- Het Motorsport.com-team
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