Formule 1 GP van Las Vegas

Haas houdt vast aan Rafael Camara voor Las Vegas, Ryo Hirakawa rijdt FP1

Rookiecoureur Camara krijgt nog een kans om zich voor te bereiden op zijn volledige F1-debuut in 2027

Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 16 nov 2026, 11:03

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Rafael Camara, Haas F1 Team

Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Rafael Camara komt tijdens de aanstaande Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1 opnieuw voor Haas in actie, terwijl Ryo Hirakawa voor de eerste vrije training de plek van Ollie Bearman overneemt.

Zowel Hirakawa als Camara heeft inmiddels voor het team gereden na het ontslag van Esteban Ocon, die tijdens het weekend van de Grand Prix van Mexico-Stad op non-actief werd gezet.

Hirakawa, die in Monza de finale van het World Endurance Championship reed - en later zijn derde WEC-titel won - was niet beschikbaar voor de vorige F1-ronde in Brazilië en dat bood Haas de kans om Camara een vroeg debuut te laten maken.

Camara blijft in Las Vegas in de auto, terwijl hij waardevolle ervaring opdoet voor zijn volledige F1-debuut volgend seizoen bij het team. Bearman heeft dit jaar ondertussen pas voor één VT1-sessie zijn zitje afgestaan, dus zal hij dat voor de laatste keer doen om Hirakawa meer baantijd in de VF-26 te geven.

Hirakawa scoorde een punt bij zijn F1-debuut in Mexico-Stad, zij het nadat Oscar Piastri en de twee coureurs van Alpine na de race straffen hadden gekregen, en maakte indruk op teambaas Ayao Komatsu met "een heel goede mentale overtuiging - [hij was] zo foutloos. Hij leverde wat we verwachtten."

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Camara kende een lastiger debuut, omdat de omstandigheden op Interlagos ongelooflijk wisselvallig waren. De Braziliaan bouwde gedurende het weekend op en liet aan het einde van VT3 een goed tempo zien, maar voor de kwalificatie arriveerde de regen en dat maakte zijn leven moeilijker.

Nadat Camara in Q1 zijn auto uit een spin had gered, kwam hij tot Q2 - maar hij zette zijn auto in bocht 12 in de muur nadat hij er onder omstandigheden met weinig grip niet in was geslaagd de rembalans op de achteras goed te krijgen.

Daardoor kwalificeerde hij zich als 13e en startte hij als 11e doordat andere coureurs gridstraffen kregen, maar een lastige stint op intermediates bracht Camara richting de achterkant van het veld.

Het is onzeker of Camara de rest van het seizoen in de auto blijft, gezien zijn positie bovenaan in de stand van de F2-coureurs; mogelijk wil hij het seizoen afmaken, maar dit zal grotendeels afhangen van Haas en Ferrari.

Hirakawa zou mogelijk in Qatar en Abu Dhabi kunnen terugkeren in de auto, mocht Camara voor die ronden terugkeren naar de F2.

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Fernando Alonso keert in 2027 met Aston Martin terug in Dakar Rally



Dakar



DAKR Dakar 26 min



Fernando Alonso keert in 2027 met Aston Martin terug in Dakar Rally





IndyCar-seizoen 2026 terugblik: Meyer Shank Racing



IndyCar



Indy IndyCar 1 u



IndyCar-seizoen 2026 terugblik: Meyer Shank Racing





Williams en Aston Martin onthullen nieuwe F1-liveries voor GP van Las Vegas



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



1 u



Williams en Aston Martin onthullen nieuwe F1-liveries voor GP van Las Vegas





Lando Norris: F1 heeft betere regenbanden nodig, nat Las Vegas zou 'eng' zijn



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



15 u



Lando Norris: F1 heeft betere regenbanden nodig, nat Las Vegas zou 'eng' zijn

Vorig artikel Waar draait het nog om in F1 2026?

Volgend artikel Lando Norris: F1 heeft betere regenbanden nodig, nat Las Vegas zou 'eng' zijn

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Jake Boxall-Legge





Elke kans grijpen houdt het vuur bij Pierre Gasly brandend



Formule 1



Formule 1 2 d



Elke kans grijpen houdt het vuur bij Pierre Gasly brandend





Waarom Rafael Camara moed mag putten uit lastig F1-debuut in Brazilië



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



6 d



Waarom Rafael Camara moed mag putten uit lastig F1-debuut in Brazilië





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



14 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Meer van

Haas F1 Team





Waar draait het nog om in F1 2026?



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



23 u



Waar draait het nog om in F1 2026?





Leclerc krijgt straf voor aanvaring met Lawson; ook Antonelli en Bearman bestraft na F1 GP Brazilië



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



8 d



Leclerc krijgt straf voor aanvaring met Lawson; ook Antonelli en Bearman bestraft na F1 GP Brazilië





Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Japan



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Japan



7 m



Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Japan

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 11 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



14 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



15 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



17 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer