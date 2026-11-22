Formule 1 GP van Las Vegas
Haas houdt Rafael Camara in F1 en beëindigt zijn jacht op de F2-titel van 2026
De Braziliaan zal in Qatar en Abu Dhabi racen om ervaring op te doen voor 2027, ondanks dat hij Nikola Tsolov met zeven punten voorstaat in het Formule 2-klassement
Filip Cleeren
Gepubliceerd: 22 nov 2026, 19:43
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Rafael Camara, Haas
Foto: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
Haas-debutant Rafael Camara maakt het seizoen af bij Haas in Qatar en Abu Dhabi, waarmee zijn jacht op de F2-titel feitelijk ten einde komt.
In oktober werd bevestigd dat Camara in 2027 de vaste vervanger wordt van Esteban Ocon. Hij werd versneld in het zitje gezet nadat de relatie tussen Ocon en het Amerikaanse team verslechterde.
Nadat testrijder Ryo Hirakawa halverwege het Grand Prix-weekend in Mexico de auto van Ocon had overgenomen, maakte Camara zijn F1-debuut voor eigen publiek in Brazilië. Ook tijdens de Grand Prix van Las Vegas van dit weekend zat hij in de VF-26.
Over de laatste twee ronden moest Haas een grotere knoop doorhakken, omdat de 21-jarige de leiding heeft in het F2-kampioenschap met zeven punten voorsprong op Red Bull-junior Nikola Tsolov. Coureurs mogen in hetzelfde weekend niet zowel in de F1 als in de F2 uitkomen.
Haas heeft nu besloten de Braziliaan in de auto te houden om het seizoen af te maken, in plaats van Hirakawa terug te halen, zodat Camara zoveel mogelijk ervaring kan opdoen voor zijn debuutseizoen in 2027.
"We zijn blij dat we het seizoen kunnen afmaken met Rafa achter het stuur en kunnen voortbouwen op zijn eerste twee races met het team in Brazilië en Amerika", zei Haas F1 Team-teambaas Ayao Komatsu.
"Het doet me goed dat Rafa elke sessie op de baan heeft aangegrepen als leermoment en nog meer onderdeel van het team is geworden. We kunnen het seizoen nu samen afsluiten. Dat is voor ons allemaal gunstig, met een relatief korte winterstop voor de boeg en nu onze voorbereidingen op 2027 op gang komen."
Rafael Camara, Haas
Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
Camara eindigde als twintigste na een lastig debuut op een nat Interlagos en werd zestiende in Las Vegas.
Tsolov heeft nu nog maar zeven punten nodig om op gelijke hoogte te komen met Camara. De afwezigheid van Camara vergroot ook de titelkansen van de als derde geklasseerde Alex Dunne, die 18 punten achter de Braziliaan staat.
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- Het Motorsport.com-team
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