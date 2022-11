Het Haas F1 Team heeft als enige formatie nog een plekje vrij voor volgend jaar. Kevin Magnussen is met zijn tweejarige deal zeker van een tweede seizoen in dienst van de Amerikanen. Wie er naast hem komt rijden, is nog altijd onduidelijk. Haas wikt en weegt nog altijd of het Mick Schumacher een derde seizoen de kans wil geven, of dat hij vervangen moet worden door de ervaren Nico Hülkenberg.

Teambaas Guenther Steiner zegt al maanden geen haast te hebben met de beslissing. In Brazilië, waar dit weekend de voorlaatste Grand Prix van het seizoen plaatsvindt, liet hij weten nog altijd geen keuze te hebben gemaakt. Lang zal het echter niet meer duren voordat er duidelijkheid is, zo verzekert hij: “Hopelijk kunnen we volgende week wat aankondigen. Dat is mijn doel, maar ik kan niets beloven.”

De excentrieke teambaas wil de betreffende coureur al inzetten tijdens de post-season test in Abu Dhabi, die op dinsdag na de seizoensfinale plaatsvindt. Het feit dat Haas als enige nog een plekje vrij heeft, zorgt ervoor dat hij geen haast heeft: “We proberen de best mogelijke beslissing te nemen, en tijd kan daar soms bij helpen. Ik denk dat we volgend jaar een stap maken met de ontwikkeling van onze auto. We hebben veel geanalyseerd wat we dit jaar hebben gedaan en hoe we het team kunnen verbeteren. We denken aan de middellange termijn, niet alleen aan de korte termijn.”