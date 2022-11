Haas heeft de keuze tussen Hülkenberg en Schumacher gemaakt

Dit weekend zijn er in de paddock veel meer ogen op het kleine Haas gericht dan gebruikelijk. Reden is natuurlijk dat Kevin Magnussen in een sensationele kwalificatie met pole-position aan de haal is gegaan. Daarnaast is er nog een andere reden om de blik op het Amerikaanse team te richten. Haas heeft formeel het laatste zitje voor 2023 te vergeven. Magnussen beschikt over een doorlopend contract voor volgend jaar, maar het wachten is op de aankondiging van zijn teamgenoot.

Het contract van Mick Schumacher loopt af en volgens de Haas-teamleiding heeft hij in de voorbije raceweekenden een ultieme kans gekregen om zichzelf te bewijzen. De suggestie dat de jonge Duitser daarmee veel druk is opgelegd, wees teambaas Guenther Steiner in Austin al van de hand. "Absoluut niet. Mick zit in de auto en heeft dus een mooie kans om te laten zien wat hij kan. De andere kandidaat zit momenteel niet in de auto en kan zichzelf dus niet bewijzen." Met die laatste woorden duidde Steiner natuurlijk op Nico Hülkenberg. De Süd-Tiroler bevestigde tijdens de double header Amerika-Mexico ook dat de keuze puur tussen twee Duitse coureurs gaat.

Doordat Schumacher zichzelf niet altijd een dienst heeft bewezen, duiden meerdere signalen op een rentree van Hülkenberg in de Formule 1. In Brazilië laat Steiner weten dat de keuze intern al is gemaakt. Hij en Gene Haas hebben de knoop doorgehakt. "Dat is correct, ja, intern is de keuze al gemaakt. Het gaat nu alleen nog om het afhandelen van de details", aldus Steiner op een vraag van Motorsport.com. De officiële aankondiging volgt volgens Steiner tussen de raceweekenden in Brazilië en Abu Dhabi. "We mikken op een aankondiging volgende week. Ik ga alleen niet zeggen welke dag van de week, want dan gaat iedereen mij daar aan houden."

'Hele goede en hele slechte momenten van Schumacher'

Met ervaring in het team hoopt Steiner op een stabieler seizoen in 2023. "We moeten de ups en downs uit het team proberen te krijgen. Dat geldt overigens voor het team als geheel. We moeten in de winter analyseren waarom we zo wisselvallig zijn en hopelijk kunnen we volgend jaar als een stabielere factor terugkomen. Natuurlijk kun je als team eens een slecht weekend hebben, maar het moet minder op en neer gaan." Gevraagd naar de ontwikkeling van Schumacher als individu wijst Steiner ook naar die wisselvalligheid. "We weten allemaal dat hij hele goede en ook hele slechte momenten heeft gehad. Tijdens de kwalificatie had ik een beetje medelijden met hem. Zijn eerste twee ronden in Q1 waren heel goed, maar tijdens die derde ronde verloor hij wat temperatuur in de banden. Daardoor begon hij te glijden en verloor hij wat vertrouwen. Het is al met al een jaar van ups en downs geweest."

