Schumacher of niet, Haas rekent op pijnlijk F1-seizoen in 2021

Haas zet alles op de omwenteling in het reglement. Daarvoor wordt nu alvast de verbinding met grote broer Ferrari gezocht, onder meer met een dependance in Maranello. Het budgetplafond moet de kansen op een beter 2022 nog verder doen stijgen. Leuk en aardig, maar voor komend seizoen biedt dat geen soelaas. Haas heeft in 2020 geen noemenswaardige upgrades geïntroduceerd en zal dat gedurende het volgende seizoen ook nauwelijks doen.

Hopen op betere motor van Ferrari

Het maakt dat Mick Schumacher en Nikita Mazepin het met beperkte middelen moeten doen. Wordt Haas dan voorbijgestreefd door Williams en de nieuwe rode lantaarndrager in de Formule 1? "Nou, ik weet nu al wel dat het weer een lastig seizoen wordt", spreekt teambaas Steiner weinig hoopvol tegenover onder meer Motorsport.com. "De vraag is alleen hoe lastig het precies gaat worden, dat weet ik op dit moment nog niet."

Dat laatste hangt nauw samen met de motorische progressie van Ferrari. In 2020 beschikte het Italiaanse merk over de minste krachtbron van het hele veld, waardoor het voor klantenteam Haas nog meer dan voorheen vechten tegen de bierkaai bleek. "Er zijn factoren waar ik geen invloed op heb, dingen die buiten mijn macht liggen. We weten allemaal wat we dan bedoelen", duidt hij op de Ferrari-motor. "Hopelijk wordt dat iets beter. Tegelijkertijd hebben wij aan onze kant natuurlijk ook nog veel werk aan de winkel. Daar zullen we in deze korte winterperiode alles aan doen. En hopelijk draagt de andere partij dan ook iets bij."

Geen gouden bergen beloven

Waar de doorontwikkeling gedurende het seizoen niet veel om het lijf heeft bij Haas, probeert het team voorafgaand aan volgend seizoen dus wel enkele stappen te maken. "Daar werken we nu keihard aan ja. Eigenlijk zijn we daar drie à vier maanden geleden al mee begonnen." Dit moet Haas iets competitiever maken, ook al omdat men gedurende 2020 steeds verder is weggezakt. "Het is niet zo dat anderen enorm hebben doorontwikkeld, maar wij hebben niets meegenomen omdat we de budgetten en overige middelen moesten managen. Dat hebben we goed gedaan, dus ik hoop dat we met de upgrades voor 2021 wel weer iets kunnen winnen."

De huidige achterstand is echter zo groot dat de kleurrijke Italiaanse teambaas geen wonderen verwacht. "Komend seizoen zal lastig worden omdat we niet bepaald een competitieve auto doorontwikkelen. Ik wil geen beloften doen over hoe geweldig het volgend jaar allemaal gaat zijn, want volgens mij wordt het niet zo geweldig. Maar zoals altijd doen we ons best en hopen we dat we iets van het verloren terrein goed kunnen maken."

