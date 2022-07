De Formule 1-toekomst van Mick Schumacher ligt volledig in de handen van Ferrari, zo was lange tijd de algemene opinie. De zoon van zevenvoudig Formule 1-kampioen Michael is lid van het talentenprogramma van Ferrari, en het Italiaanse merk heeft het recht om een van de twee zitjes bij klantenteam Haas in te vullen. Haas-teambaas Guenther Steiner heeft echter laten weten dat de vork iets anders in de steel zit.

“Ik zeg niets over de contracten die Ferrari met ons heeft. En ook niet over de contracten tussen Ferrari en Mick, want ik ken niet alle details”, zegt Steiner in een interview met Motorsport-Total.com. De aanname dat Ferrari eigenhandig kan bepalen wie er in 2023 in de tweede Haas zit naast Kevin Magnussen is onjuist, zegt hij. “Ferrari zegt ons niet zomaar wat wij moeten doen. Wij hebben daar ook een stem in.”

De positie van Schumacher binnen Ferrari lijkt sterk. Het is niet erg aannemelijk dat de Italianen ervoor kiezen om Antonio Giovinazzi terug te brengen naar de Formule 1. Callum Ilott, een ander talent uit het programma, mikt op een carrière in Noord-Amerika. Dan blijft Robert Shwartzman over. Hij werd in 2021 vicekampioen in de Formule 2 achter Oscar Piastri en is dit jaar Ferrari F1-testrijder. Het is echter ondenkbaar dat een Russische coureur in een Amerikaans team gestald wordt, ook al komt hij sinds de Russische invasie in Oekraïne uit onder de Israëlische vlag. Met andere woorden: er is geen serieus alternatief binnen Ferrari.

Zevende plaats bij de constructeurs

Voor nu ligt de focus op sportief vlak op de upgrade die in Hongarije op de Haas moet verschijnen. Hiermee hoopt het team een stap te kunnen maken. Momenteel staat de renstal met twintig punten op de achtste plaats bij de constructeurs, twee punten voor Aston Martin en zeven achter AlphaTauri. Steiner is echter duidelijk: “Ik wil meer! De zevende plaats. En we hadden al op P7 moeten staan als we niet vijf races hadden gehad waarin steeds wat gebeurde wat niet had mogen gebeuren.”