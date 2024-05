Haas F1 wacht tot Imola met conclusie over effect updates

Voor de Grand Prix van China had Haas F1 een updatepakket meegenomen, al was de timing ervan wat ongelukkig. In Shanghai was er namelijk weinig tijd om de update uitgebreid te testen door het sprintformat - wat in Miami tot hetzelfde probleem zal leiden. Daardoor zal de Amerikaanse renstal tot de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola moeten wachten om te kijken of de updates echt naar behoren werken. Het updatepakket leek in ieder geval een stap vooruit te zijn voor Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg, al wil teambaas Ayao Komatsu dus eerst nog Imola afwachten alvorens conclusies te trekken.

"De cijfers in de windtunnel zijn ook niet alles", zegt Komatsu in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Hoe de auto daadwerkelijk presteert ten opzichte van [wat we in] de windtunnel [zien]... Wat we dit jaar op de baan zien, is een beetje anders dan onze verwachtingen in de windtunnel. We moeten dat dus goed zien te begrijpen. Ik ga niet zeggen dat de upgrade 'perfect werkte' of dat ik '100 procent overtuigd' ben. Dat zeg ik niet. Maar omdat het een sprintweekend is, kunnen we niet een echte back-to-back doen, maar we kunnen wel metingen verrichten in de eerste vrije training. Niet ter vergelijking, maar gewoon om te zien of iets echt verkeerd werkt of niet. En dat hebben we niet gezien", doelt hij op het weekend in China. "Dus we denken dat het werkt, maar dat zeg ik niet met 100 procent [zekerheid]."

Kleine stappen

Totdat het tegendeel bewezen is, zo legt Komatsu uit, 'moet ik vertrouwen in het proces'. "Daarom hebben we ook besloten om de updates voor beide auto's mee te nemen, omdat het allemaal zo dicht bij elkaar zit. Als we geen vertrouwen hebben in het proces, wat is dan nog het nut? Dat is dus ook wat we gedaan hebben. Dus ik zie tot nu toe nog niets verontrustends. Maar op Imola hebben we een normaal weekend, dan zullen we pas echt een back-to-back doen. Gewoon om te analyseren of wat we gedaan hebben klopt of niet."

Voor de Grand Prix van Miami heeft Haas opnieuw een update op de planning staan voor de VF-24. Heel hoge verwachtingen heeft de Japanse teambaas echter niet. "We brengen het [pakket] in drie fases. De eerste [in China] was een kleine stap. Maar die in Miami zal nog kleiner zijn en die in Imola biedt opnieuw een nog kleinere stap. Het neemt dus gewoon toe. Een tiende van een seconde kan veel betekenen voor je kwalificatieresultaat. En die ene positie in de kwalificatie kan ook bepalen of je de eerste stint in het verkeer of de vrije lucht rijdt, nietwaar? Dat zal een enorm effect hebben. Dus zelfs al lijkt het qua rondetijden een klein verschil, kan het resultaat groot zijn."