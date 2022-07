Haas F1 heeft upgrade Hongarije alleen gereed voor Magnussen

Vrijwel alle Formule 1-teams hebben in de eerste twaalf races van 2022 een of meerdere keren upgrades meegenomen voor hun auto. De enige uitzondering is Haas F1 Team, dat bewust wacht tot de Grand Prix van Hongarije om voor het eerst nieuwe onderdelen op de VF-22 te zetten. Toch is die lange aanlooptijd niet voldoende geweest voor het Amerikaanse team om beide coureurs van de upgrade te kunnen voorzien op de Hungaroring. Een gebrek aan reserveonderdelen dwingt Haas om een keuze te maken en dus beschikt alleen Kevin Magnussen tijdens de laatste race voor de zomerstop over de nieuwe onderdelen.

"Slechts één auto krijgt de upgrade", antwoordt Steiner op een vraag van Motorsport.com over het pakket voor Hongarije. "En zelfs dan zijn er heel weinig reserveonderdelen voor de auto. Alles kwam laat, we hebben dit jaar veel incidenten gehad. Al het materiaal is dus gebruikt om tot één upgrade te komen, waaraan we ook laat begonnen. We hebben het ook uitgesteld van Frankrijk tot Hongarije. Eerst zeiden ze dat het niet voor België ging lukken, maar iedereen heeft keihard gewerkt om één set klaar te hebben voor Hongarije, zodat we data kunnen verzamelen die we na de zomerstop meteen kunnen analyseren. Als het dan niet werkt, kunnen we altijd teruggrijpen op wat we al hebben. We hebben een goed plan en we zijn goed georganiseerd. Het enige is dat we weinig reserveonderdelen hebben, dus als er op vrijdag iets gebeurt..."

Steiner verwacht dat Magnussen in Hongarije de vruchten gaat plukken van de upgrade, doordat downforce daar zo belangrijk is. "Ik wil geen getallen noemen, want dan raak je teleurgesteld. En waar vergelijk je het mee?", vraagt de Süd-Tiroler zich af. "Want het is niet zo dat je de pakketten back-to-back op dezelfde auto test. We weten hoeveel meer downforce de upgrade geeft, er is een berekening hoeveel het in totaal moet zijn en we gaan zien hoeveel het daadwerkelijk levert. Maar ik ga nu niet zeggen dat het pakket dit of dat moet opleveren. We gaan merken of het werkt, maar we hebben geen back-to-back data van dezelfde auto."

Na twee dubbele puntenfinishes op rij scoorde Haas F1 niet in Frankrijk. Kevin Magnussen viel uit, nadat hij vanwege een motorstraf als laatste aan de race begon. De Deen heeft inmiddels zijn vierde motor in gebruik genomen en Steiner weet dat teamgenoot Mick Schumacher binnenkort hetzelfde staat te wachten. "Ik weet alleen niet precies wanneer we de motor gaan wisselen", aldus Steiner. "We moeten wat dingen checken, maar hopelijk kunnen we het in Hongarije voorkomen. Als we niet gedwongen worden, doen we het niet in Boedapest. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, want we moeten zien hoe de motor ervoor staat. Het plan is momenteel om in België te wisselen."

