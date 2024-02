Waar veel concurrenten vol goede moed richting het nieuwe Formule 1-seizoen werken, is men bij Haas F1 Team een stuk terughoudender. De Amerikaanse renstal kende mede dankzij hoge bandenslijtage een dramatisch 2023, waarin het laatste werd bij de constructeurs. Teambaas Guenther Steiner moest zijn biezen pakken en Ayao Komatsu is zijn opvolger. De Japanner blikt vooruit naar de testdagen in Bahrein en denk dat die vooral in het teken gaan staan van het begrijpen van het bandenprobleem. "Het gaat er niet om dat we de auto's [van vorig en dit jaar] met elkaar vergelijken, maar we willen ons focussen op het probleem van vorig jaar. Zondag [tijdens de shakedown] zagen we al dat we niet driehonderd kilometer met een setje konden rijden", aldus de nieuwe teambaas.

Het grote probleem bij Haas is dat de technici nog niet helemaal weten wat de oorzaak van het probleem is. "Onze tests in Bahrein staan volledig in het teken van het vergaren van data voor onze engineers. Hopelijk kunnen ze zo zien wat de auto doet en wat er met de banden gebeurt. Dan kunnen we, op basis van de data, conclusies trekken en kijken hoe we het kunnen verbeteren. Op basis daarvan beslissen we welke richting we op gaan", legt Komatsu uit.

Ondanks dat de Japanse teambaas verwacht dat Haas in het begin vooral in de achterhoede te vinden is, denkt hij wel dat er mogelijkheden zijn om later in het seizoen naar voren te kruipen. "Ik heb het al eerder gezegd, maar volgens mij hebben we hier hele goede mensen werken en hebben we alle ingrediënten in huis. We moeten ons nu focussen op het samen één worden en dan kunnen we beter worden", aldus de 48-jarige Komatsu. "Dat is iets voor de lange termijn. Voor de middellange termijn is het doel om de auto zo te verbeteren dat hij goed werkt. Dat is ons eerder gelukt, dus ik denk dat het ons deze keer ook gaat lukken."

De wintertests vinden dit jaar weer plaats op het Bahrain International Circuit af en worden tussen 21 en 23 februari afgewerkt. Een ruime week later vindt op hetzelfde circuit de seizoensaftrap plaats - op zaterdag 2 maart.