Volgens de toonaangevende Hollywood-website Deadline is CBS begonnen aan de eerste fase van de ontwikkeling van een ‘workplace comedy’ met Guenther Steiner in de hoofdrol. De Haas F1-teambaas is als ‘non-writing executive producer’ nauw betrokken bij de show. De fictieve serie vindt plaats in de sportwereld, waarbij het centrale karakter een Steiner-esque baas aan het hoofd van een team is.

Steiner dankt zijn populariteit voor een aanzienlijk deel aan de Netflix F1-docuserie Drive to Survive. Zijn kleurrijke taalgebruik en no-nonsense aanpak maakten hem geliefd bij fans over de gehele wereld. In een interview met The Independent zei Steiner eerder dit jaar over zijn tv-bekendheid: “Ik ben niet goed in acteren. Ik doe gewoon mijn werk. Als ze dat filmen, is dat prima. Het is allemaal heel transparant. Het is echt. Ik denk dat mensen van eerlijkheid houden.”

CBS is een van de grootste tv-netwerken in Amerika. Het produceert wereldberoemde comedyshows als M*A*S*H, Everybody Loves Raymond en The Big Bang Theory.